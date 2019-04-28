إذا ضاع هاتف أندرويد أو سرق لا تقلق.. إليك الحل

في حالة ضياع هاتفك لا داعي للقلق، حيث أصبح هناك أدوات مدمجة في كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد تتيح لك قفل الهاتف المفقود، وتتبعه بسهولة، أو مسح البيانات الموجودة عليه.

لكن أولًا ستحتاج إلى إجراء بعض الخطوات الهامة لإعداد هاتفك فور شرائه:

- إنشاء رمز مرور قوي:

أول شيء يجب عليك القيام به فور شراء هاتف جديد، هو إنشاء رمز مرور قوي على شاشة القفل وابتعد عن وضع كلمة مرور سهلة التخمين، وإذا كان هاتفك يدعم التأمين بواسطة البصمة فاستخدمها واجعل كلمة السر البديلة قوية أيضاً.

ولا تستخدم ميزة التعرف على الوجه على جهاز أندرويد، حيث يمكن خداع التقنية المستخدمة للتعرف على الوجه في معظم أجهزة أندرويد بشيء بسيط مثل صورة وجهك.

- تفعيل خدمة Find My Device:

بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول على جهازك باستخدام حساب غوغل الخاص بك، سيتم تفعيل خدمة تتبع الهاتف Find My Device افتراضيًا، وهي خدمة تقدمها هواتف أندرويد وتتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات عن بُعد أيضاً.

يمكنك التأكد من تفعيل ميزة Find My Device على جهازك، باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم الأمان والموقع Security & Location.

• اضغط على خيار العثور على جهازي Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل.





بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونغ يمكنهم اتخاذ خطوة إضافية للمزيد من الأمان، وهي تفعيل خدمة Samsung Find My Mobile، التي تقدم لك بعض الأدوات الإضافية التي لا تدعمها خدمة غوغل.

تتيح لك خدمة سامسونغ بعض الميزات الإضافية مثل: أخذ نسخة احتياطية من بياناتك عن بُعد، أو معرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بتبديل بطاقة SIM الخاصة بك، ولكن يجب أن يكون لديك حساب سامسونغ لاستخدام هذه الخدمة.

لتفعيل خدمة Find My Mobile على هواتف سامسونغ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم القياسات البيومترية والأمان Biometrics and security.

• اضغط على خيار البحث عن جهازي Find My Mobile، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونغ الخاص بك أثناء إعداد الجهاز لأول مرة، فسيتم تفعيل الخدمة مباشرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونغ الخاص بك أولًا، ومن ثم تفعيل الخدمة.

ثانياً في حالة فقد الجهاز:

• استخدم خدمة Find My Device:

فور فقدان هاتفك؛ قم بفتح خدمة تتبع الهاتف، من خلال هذا الرابط android.com/find، وتأكد من تسجيل الدخول إلى حساب غوغل المرتبط بالهاتف.



يمكنك استخدام جهاز أندرويد آخر من أجل فتح الخدمة، ولكن سيتعين عليك تنزيل تطبيق Find My Device بشكل منفصل من متجر غوغل بلاي على الهاتف أولًا، ومن ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق بحساب غوغل الموجود على الهاتف المفقود، ثم تتبع موقع هاتفك.

سيتم إرسال تنبيه إلى الهاتف المفقود لإخبار كل من يملكه بأنه يتم تتبعه، يمكنك استخدام القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من موقع Find My Device لتشغيل صوت تنبيه عالٍ – في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق مثل المكتب أو المنزل – ، أو إغلاق الجهاز، أو مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز تماماً.

إذا استخدمت ميزة تأمين الجهاز Secure Device، يمكنك قفل الهاتف، وعرض رسالة من اختيارك على شاشة القفل توضح للشخص الذي معه الجهاز أنه مفقود، وكما يمكنك تسجيل الخروج من حسابك في غوغل.

إذا استخدمت ميزة Erase Device، فلن تتمكن بعد مسح البيانات من تتبع الهاتف، لذلك فكر في استخدام هذه الميزة بعد أن تفشل في كل المحاولات الأخرى.

إذا أغلق اللص هاتفك، فلن تكون قادراً على تتبعه حتى يتم تشغيله مرة أخرى، ويصبح لديه اتصال بالبيانات، أو بشبكة واي فاي Wi-Fi، وسترسل لك غوغل رسالة بريد إلكتروني بمجرد تحديد موقع جهازك.

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونغ:

يمتلك مستخدمو هواتف سامسونغ غالاكسي، ميزة استخدام خدمات غوغل، أو سامسونغ التي تُساعد على تحديد موقع الجهاز المفقود، ولكن يوصى باستخدام خدمة سامسونغ حيث ستقدم لك العديد من الميزات التي لن تجدها في خدمة غوغل.

لتتبع جهاز مفقود مع خدمة سامسونغ، يمكنك زيارة هذا الرابط findmymobile.samsung.com، مع العلم أنه لا يوجد تطبيق لهذه الخدمة، لذلك ستحتاج إلى استخدام متصفح ويب على هاتف آخر أو كمبيوتر، ثم يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب سامسونغ الخاص بك، وتحديد جهازك المفقود على الجانب الأيسر من الشاشة، سيتم عرض خريطة توضح الموقع الجغرافي لهاتفك، وستظهر قائمة بالخيارات على الجانب الأيمن من الشاشة.

ابدأ بخيار قفل الهاتف الذي سيعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل، وقم بتعليق بطاقات Samsung Pay الخاصة بك، ومنع أي شخص من غلق الهاتف.



بعد ذلك، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من بياناتك، وإذا كان هناك شخص يتحرك بالهاتف، فاستخدم ميزة تتبع الموقع، حيث سيؤدي تفعيل هذه الميزة إلى تتبع هاتفك كل 15 دقيقة، وأخيرًا، قم بتشغيل ميزة تمديد عمر البطارية Extend battery life التي تتيح لك تعطيل كل شيء تقريباً على الهاتف، ماعدا تتبع الموقع.