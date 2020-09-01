Kids Space.. من غوغل لجعل أجهزة أندرويد مناسبة للأطفال

أعلنت شركة غوغل، الاثنين، عن إطلاق Google Kids Space، وهو وضع جديد للأطفال في بعض الحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويمتاز الوضع بأنه يوفر تطبيقات، وكتبًا، ومقاطع فيديو يمكن للأطفال استكشافها والتعلم منها والاستمتاع بها.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في تدوينة: "أخبرنا الآباء أنهم يتصارعون باستمرار مع دور التقنية في حياة أطفالهم، وهذا ينطبق خاصةً على العديد من العائلات التي تقضي وقتًا أطول في المنزل". وأضافت: "لكن الأطفال هم مستكشفون بالفطرة وعندما يتمكنون من الوصول إلى محتوى رائع، فقد تكون تجربة سحرية – يمكنهم القراءة عن الديناصورات المفضلة لديهم، ومشاهدة مقاطع فيديو عن كيفية تحضير الطعام أو اكتشاف هوايات جديدة".

وأشارت غوغل إلى أنها أنشأت ميزة (رابط الأسرة) Family Link ودمجتها في منتجاتها الأساسية لمنح الآباء الأدوات التي يحتاجون إليها لاستمرار المشاركة، والمساعدة في إدارة تجارب أطفالهم عبر الإنترنت، وذلك بدءًا من تعيين حدود وقت الشاشة إلى عوامل تصفية أمان المحتوى وعناصر التحكم في الخصوصية وغير ذلك.

وأضافت الشركة: "لكننا سمعنا أن الآباء يريدون أكثر من مجرد الرقابة الأبوية؛ فمع وجود الكثير من المحتوى، فهم يحتاجون أيضًا إلى المساعدة في العثور على الأشياء التي تثري أطفالهم وتجذبهم. وللمساعدة في تلبية هذا الطلب، اتخذنا الخطوة الأولى بإطلاق علامة تبويب جديدة للأطفال في متجر Google Play تساعد الآباء في العثور بسهولة على التطبيقات ’التي يوافق عليها المعلم’ واختيارها لأطفالهم".

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وأطلقت الشركة Google Kids Space، وهو وضع جديد للأطفال على أجهزة لوحية مختارة عاملة بنظام أندرويد يتميز بتطبيقات، وكتب، ومقاطع فيديو يمكن للأطفال استكشافها، وتعلمها، والاستمتاع بها. وسيكون Kids Space متاحًا عالميًا على بعض أجهزة شركة لينوفو اللوحية، ومن ذلك: حاسوب (لينوفو سمارت تاب إم10 إتش دي) Lenovo Smart Tab M10 HD الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا، وسيصل الوضع إلى المزيد من أجهزة أندرويد اللوحية قريبًا.

وأوضحت غوغل أن Kids Space صُمم بحيث يكون الطفل في قلب التجربة، وصُمم لهم ليصبحوا مستكشفين للأشياء التي يحبونها. ومن خلال اختيار اهتماماتهم، سيرى الأطفال محتوى جديدًا وجذابًا للقراءة واللعب والإنشاء. ويمكن للأطفال حتى تخصيص تجربتهم من خلال إنشاء شخصيتهم الخاصة.

وقالت الشركة: إنها عملت مع كبار الناشرين لإتاحة كتب الأطفال الشهيرة مجانًا، والآن يوجد أكثر من 400 كتاب مجاني في الولايات المتحدة وحدها. وفي علامتي التبويب (شاهد) Watch و(اصنع) Make، يمكن للأطفال مشاهدة مقاطع فيديو إبداعية وممتعة من (يوتيوب كيدز) YouTube Kids تشجع الأنشطة خارج الشاشة.