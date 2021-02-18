.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حزب القوات اللبنانية يطالب عون بالاستقالة!

سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية يطالب عون بالاستقالة!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الخميس، رئيس الجمهورية ميشال عون بتقديم استقالته.

مهرجان لقاح و سوشيال ميديا مهرجان لقاح و"هيصات".. سخرية سوداء تلاحق وزيراً في لبنان

وعبر تويتر، أكد جعجع أن موقف حزبه كان واضحاً منذ البداية، معتبراً أن على الرئيس عون الاستقالة بسبب الوضع الذي آلت إليه أحوال البلد، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية، ثم انتخاب رئيس جديد.

كما اتهم فريق رئيس الجمهورية باللعب على الوتر الطائفي بعدما خسر كل شيء، بحسب تعبيره، متسائلاً عن حقوق المسيحيين في البلاد.

باسيل لم يصل للرئاسة!

وأضاف أن الوقت لا يسمح للعمل على التمهيد من أجل وصول الوزير جبران باسيل إلى سدة الرئاسة، معتبراً أن المشكلة ليست كامنة بصلاحيات أو بحقوق مسيحيين، وإنما بالإدارة الفعلية.

وعن ملف انفجار بيروت، أوضح جعجع أن التحقيقات المحلية لن توصل إلى أي جديد، مشيراً إلى أن هناك نوابا يحضرون من أجل إرسال عريضة للأمم المتحدة.

عون وجعجع من لقاء سابق
عون وجعجع من لقاء سابق

هجوم غير مسبوق

يشار إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، كان شنّ قبل أسابيع، هجوماً غير مسبوق على رئيس الجمهورية ميشال عون، متّهماً إياه بالكذب ومحمّلاً إياه مسؤولية تعاظم دور ميليشيا حزب الله داخل لبنان.

كما أكد حينها أن التواصل قائم بين حزبه ومختلف الأحزاب اللبنانيّة، باستثناء حزب الله، لافتاً إلى أن مشروع حزب الله لا صلة له بلبنان، وهو اضطرّ لعقد تحالفات في الداخل، فاختار الأكثر فساداً بدءاً بالتيار الوطني الحر، بحسب تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد