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بعد سنوات من الجفاء.. اليونان "على تركيا إثبات حسن النوايا"

وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس (أرشيفية فرانس برس)

بعد سنوات من الجفاء.. اليونان "على تركيا إثبات حسن النوايا"

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دبي- العربية.نت

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مع استعداد الطرفين لاستئناف الحوار مطلع مارس، بعد تصاعد التوتر لسنوات، شددت اليونان اليوم الأحد على ضرورة أن تبدي تركيا حسن نواياها واستعدادها للاستمرار في المحادثات الاستكشافية التي انطلقت الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي اليوم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده لن تقع في فخ تقويض المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

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كما أضاف أن على السلطات التركية الآن إثبات استعدادها لاستمرار المحادثات مع اليونان بسلاسة.

إلى ذلك، أشار إلى تفاؤله بإمكانية إجراء حوار بناء مع تركيا يستند إلى القانون الدولي.

جفاء لمدة خمس سنوات

يأتي ذلك، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين جفاء لمدة خمس سنوات.

إلا أن الآونة الأخيرة سجلت اختراقا، بعد أن اجتمع مسؤولون من الجانبين في 25 يناير لمناقشة الخلاف المستمر منذ عشر سنوات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)
سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

وقد اتفق البلدان على الاجتماع مرة أخرى لاحقا في أثينا. وأعلنت أثينا في حينه إنها أرسلت دعوة إلى أنقرة تقترح استئناف المحادثات في مطلع مارس قبل قمة مرتقبة للاتحاد الأوروبي.

فيما شددت أنقرة على أنها تريد مواصلة المحادثات وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعم اليونان.

مضايقات واتهامات في بحر إيجه

غير أن الأسبوع الماضي شهد مناكفة في بحر إيجه، فقد أعلنت تركيا الثلاثاء الماضي أن أربع طائرات يونانية ضايقت سفينة أبحاث تركية في بحر إيجه، لكن أثينا نفت هذا الاتهام الذي أتى في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلافاتهم البحرية.

سفينة تركية قبالة اليونان (أرشيفية- فرانس برس)
سفينة تركية قبالة اليونان (أرشيفية- فرانس برس)

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار في حينه "من غير المناسب مضايقتنا ونحن نقوم بمهام علمية، هذا لا يليق بعلاقات حسن الجوار".

فيما نفى مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية الاتهامات قائلا إن "الطائرات اليونانية لم تضايق السفينة التركية مطلقا".

وبدأت سفينة الأبحاث "تي جي غي تشمه" قبل 10 أيام أعمال بحثا في المياه الدولية بين البلدين، مما دعا اليونان إلى الاحتجاج على الأمر.

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