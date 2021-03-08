.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تركيا: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج

Turkey's Presidential Spokesperson İbrahim Kalın gestures as he speaks during an interview with AFP on October 19, 2019 in Istanbul. Turkey on Saturday urged the United States to use its leverage over Syrian Kurdish forces to ensure an orderly pullout under an agreement reached with Washington, the presidency spokesman said.
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين
تركيا

تركيا: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج

الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين: نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا وعملية السلام والفلسطينيين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، أنه "يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقة مع مصر وعدد من دول الخليج".

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية: "يمكن فتح فصل جديد في علاقتنا مع مصر ودول الخليج، للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".

وكرر موقفاً تركياً أخيراً يفيد بأن "مصر دولة مهمة في الوطن العربي، وتبقى عقل العالم العربي، وهي قلب العالم العربي"، مضيفاً: "نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا، وعملية السلام والفلسطينيين".

مرتزقة لتركيا في ليبيا (أرشيفية)
مرتزقة لتركيا في ليبيا (أرشيفية)

وتابع: "يمكننا معالجة عدد من هذه القضايا، وخفض التوترات، ويمكن لهذا النوع من الشراكة أن يساعد في الاستقرار الإقليمي، من شمال إفريقيا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الأربعاء الماضي، إن "تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إذا سنحت الظروف".

في سياق آخر، أعرب قالين عن استعداد تركيا للحوار مع الولايات المتحدة، والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإزالة الخلافات والتوترات.

سفينة تنقيب وسفن عسكرية تركية في المياه اليونانية (أرشيفية)
سفينة تنقيب وسفن عسكرية تركية في المياه اليونانية (أرشيفية)
دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة بـ16 مارس مصر دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية للاجتماع بالقاهرة بـ16 مارس

وقال قالين إن علاقة تركيا مع الولايات المتحدة "يمكن أن تعمل بطريقة بناءة جداً، إذ يمكننا تقوية بعضنا بشكل متبادل، ومعالجة القضايا أو الاهتمامات المشتركة معاً".

لكنه اعتبر أن نجاح هذه العلاقة لكلا الجانبين "يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، موضحاً أن "على الجانب الأميركي أن يتفهم مخاوف تركيا المرتبطة بالأمن القومي فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "جماعة إرهابية".

وأبدى قالين انفتاح تركيا على "حل هذه القضايا الخلافية من خلال الحوار البناء، والانفتاح والصراحة، لكن يجب أن يفهم صناع السياسة في الولايات المتحدة مدى جدية هذه القضايا بالنسبة إلينا". وقال: "نريد أن نرى إجراءات ملموسة من قبل حلفائنا" في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد