بوتين يتلقى اللقاح غداً ويستنكر تصريحات أوروبية عن "سبوتنيك"

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، التصريحات "الغريبة" لمسؤول أوروبي رفيع قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا.

وقال بوتين في اجتماع متلفز: "نحن لا نجبر أحداً على فعل أي شيء.. لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟".

كما قال بوتين، في حديثه خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، إنه يعتزم تلقي جرعة من لقاح مضاد لكورونا الثلاثاء، وذلك بعد أشهر من بدء التطعيم على نطاق واسع في روسيا.

ولم يحدد بوتين أي لقاح، من بين ثلاثة لقاحات تمت الموافقة عليها للاستخدام في روسيا، سيأخذ.

ووفقاً للرئيس الروسي، تلقى أكثر من 6 ملايين شخص في روسيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وحصل أكثر من 4 ملايين على جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19.

وبدأت حملة تطعيم على نطاق واسع بجرعة لقاح "سبوتنيك في" المطور محلياً في روسيا في ديسمبر الماضي، لكنها حتى الآن تسير بشكل أبطأ مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.