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بوتين يتلقى اللقاح غداً ويستنكر تصريحات أوروبية عن "سبوتنيك"

Russian President Vladimir Putin speaks during a meeting dedicated to the production of vaccines against the coronavirus disease (COVID-19) via a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia March 22, 2021. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع اليوم
لقاح كورونا

بوتين يتلقى اللقاح غداً ويستنكر تصريحات أوروبية عن "سبوتنيك"

الرئيس الروسي لم يحدد أي من الثلاثة لقاحات المرخصة في روسيا سيتلقى.. وأكد أن أكثر من 6 ملايين شخص في روسيا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل

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العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، التصريحات "الغريبة" لمسؤول أوروبي رفيع قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا.

من حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك" في روسيا
من حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك" في روسيا

وقال بوتين في اجتماع متلفز: "نحن لا نجبر أحداً على فعل أي شيء.. لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟".

كما قال بوتين، في حديثه خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين، إنه يعتزم تلقي جرعة من لقاح مضاد لكورونا الثلاثاء، وذلك بعد أشهر من بدء التطعيم على نطاق واسع في روسيا.

من مصنع انتاج لقاح "سبوتنيك" في روسيا
من مصنع انتاج لقاح "سبوتنيك" في روسيا
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ولم يحدد بوتين أي لقاح، من بين ثلاثة لقاحات تمت الموافقة عليها للاستخدام في روسيا، سيأخذ.

ووفقاً للرئيس الروسي، تلقى أكثر من 6 ملايين شخص في روسيا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وحصل أكثر من 4 ملايين على جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19.

وبدأت حملة تطعيم على نطاق واسع بجرعة لقاح "سبوتنيك في" المطور محلياً في روسيا في ديسمبر الماضي، لكنها حتى الآن تسير بشكل أبطأ مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

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