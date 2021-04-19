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روسيا تتهم أميركا بالوقوف وراء طرد دبلوماسييها من التشيك

الكرملين الروسي (iStock)
الكرملين

روسيا تتهم أميركا بالوقوف وراء طرد دبلوماسييها من التشيك

الكرملين يتوعد واشنطن بالرد على العقوبات الأميركية بإجراءات مماثلة

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دبي - قناة العربية، موسكو - رويترز

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اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، بأنها تقف وراء طرد الدبلوماسيين الروس من جمهورية التشيك.

وأعلنت روسيا، الأحد، أن 20 موظفاً في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصاً "غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية اليوم الاثنين.

وكانت السلطات التشيكية أعلنت السبت، طرد 18 دبلوماسياً روسياً ضالعين، بحسب الاستخبارات التشيكية، في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلين عام 2014.

الكرملين: روسيا ستواصل الرد بالمثل على أي عقوبات

وإلى ذلك، ذكر الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض المزيد من العقوبات عليها، بعد أن ردت على إجراءات أميركية جديدة الأسبوع الماضي، تستهدف الديون السيادية وتدرج شركات روسية في القائمة السوداء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "مبدأ المعاملة بالمثل ثابت بشكل مطلق. هذه القرارات (الرد بالمثل) ستستمر إذا استمرت مثل تلك الممارسات".

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وصرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الأحد، بأن واشنطن أبلغت موسكو بأنه "ستكون هناك عواقب" إذا لقي المعارض أليكسي نافالني حتفه في السجن حيث بدأ إضرابا عن الطعام.

وكاد نافالني أن يموت العام الماضي بعد تعرضه لمادة سامة يقول خبراء غربيون إنها غاز الأعصاب نوفيتشوك.

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