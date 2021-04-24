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اليونان تضبط 4 أطنان من المخدرات متجهة من لبنان لسلوفاكيا

لبنان

اليونان تضبط 4 أطنان من المخدرات متجهة من لبنان لسلوفاكيا

أثينا: تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة الحشيش التي تقدر قيمتها السوقية بـ33 مليون يورو

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلنت اليونان، مساء الجمعة، ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان

وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب الأميركي.

وأضافت اليونان: "تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

من المضبوكات في اليونان
من المضبوكات في اليونان

وكشفت أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو.

ووصلت هذه الشحنة إلى مرفأ بيريوس في أثينا باليونان يوم 14 إبريل الماضي، وكان من المفترض أن يتم نقلها عبر قطار إلى سلوفاكيا مروراً بجمهورية شمال مقدونيا وصربيا وهنغاريا.

وكانت كميات الخشيش المخدر مخبأة في مكنات صناعية لصنع حلوى الـ"كاب كيك".

يأتي هذا بينما أحبطت السعودية الجمعة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

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أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

من المضبوطات في اليونان
12 صور من المضبوطات في اليونان
12 صور
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
من المضبوطات في اليونان
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