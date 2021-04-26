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أبو الغيط: تصعيد الحوثي في مأرب سيؤدي لأزمة إنسانية

أبو الغيط وغريفثس
أبو الغيط وغريفثس

أبو الغيط: تصعيد الحوثي في مأرب سيؤدي لأزمة إنسانية

أبو الغيط: يتعين ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين والقوة الإقليمية التي تُساندهم

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دبي - العربية.نت

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أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على مأرب سيؤدي لأزمة إنسانية.

وشدد خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس في القاهرة على أن الخطوة الأولى نحو أي تسوية سياسية تتمثل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في عموم اليمن، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني.

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كما دعا إلى ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين، والقوة الإقليمية التي تُساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.

منصة هجوم

إلى ذلك، أبدى رفضه أن يتحول اليمن كمنصة للهجمات على المملكة العربية السعودية أو أن يُصبح مصيره رهناً بأجندات إقليمية لا تُبالي بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين.

من مأرب
من مأرب

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، دان مساء الأحد، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدفَ معسكر الاستقلال العسكري في مدينةِ مأرب، ما أسفرَ عن مقتل ثمانين جنديًا على الأقل، بحسب الإحصاءات الأولية.

عرقلة أي تقدم

وأكد غريفثس في بيان أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتا إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلا.

كما أدانَ، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.

وحث جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.

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