كورونا يلاحقهم.. عزل وفد الهند في مجموعة السبع

بينما تشهد الهند أعداداً قياسية لإصابات كورونا، لم يكن وفدها المشارك في مجموعة السبع بلندن في مأمن من الإصابة بالفيروس حتى خارج أرض الوطن، حيث أكدت الحكومة البريطانية إصابة اثنين منهم وعزل الوفد بكامله.

فيما كشف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار أنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد، على الرغم من أن الفحوصات لم تظهر إصابته.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

وكانت اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع بدأت أمس في لندن، وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين، وذلك تمهيداً لقمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب إنجلترا.

وتبحث مجموعة السبع عددا من الملفات الساخنة من ضمنها مكافحة الجائحة وتوزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول، وبحث مساعدة الدول الأضعف حول العالم، والتركيز على أهمية برنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة لمشاركة اللقاحات مع الدول الأفقر.

وفيات قياسية

يذكر أن الهند سجلت وفيات قياسية بكورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 3780 وفاة بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

كذلك أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 حالة اليوم. وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة الإصابات اليوم أي أبكر عدة أيام عن المتوقع بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر.