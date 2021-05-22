.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضبط 4 أطنان من المخدرات قبل تهريبها من لبنان

لبنان ضبط حشيش من صيدا إلى مصر 21 مايو 2021
شحنة المخدرات التي تم ضبطها في صيدا
لبنان

ضبط 4 أطنان من المخدرات قبل تهريبها من لبنان

شحنة حشيش الكيف، التي كانت موضبة في صناديق حديدية، كانت موجهة إلى مصر عبر ميناء صيدا

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحبطت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى الخارج.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء، تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب من ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف موضبة في صناديق حديدية على متن شاحنتين معدتين للنقل الخارجي محملتين بخردة الحديد كانتا متوقفتين في شارع فرعي في مدينة صيدا.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وعملت قوة من مكتب مكافحة المخدرات على إفراغ حمولتي الشاحنتين وتفتيشهما بشكل دقيق لكشف ما إذا كان هناك المزيد من المخدرات المهربة، وقد تم ضبط 32 برميلاً بداخلها كميات من حشيشة الكيف.

وكانت الشاحنتان في طريقهما إلى مرفأ صيدا، وتم ركنهما في شارع فرعي وفر سائقاهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت الوكالة أن أطنان المخدرات كانت موضبة "ضمن أكوام من الخردة تم شحنها براً من البقاع إلى صيدا، لتحميلها على متن باخرة تجارية متوجهة إلى مصر".

من جهتها، ذكرت عدة مصادر صحافية أن كمية المضبوطات بلغت 4 أطنان من معجون الحشيش المخدر كانت معدة لتهريبها إلى ميناء الإسكندرية عبر إحدى البواخر التجارية.

وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
بايدن: حل الدولتين المسار الوحيد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني أميركا غزة و حماس بايدن: حل الدولتين المسار الوحيد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

والشهر الماضي، أعلنت السعودية عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

كما ضبطت اليونان كمية كبيرة من الحشيش في شحنة من لبنان. بعدها أحبطت السلطات اللبنانية عدة محاولات لتهريب المخدرات إلى الخارج.

وتعليقاً على عملية الإحباط الأخيرة، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي: "الإجراءات ستُستكمل، من أجل ضبط كافة شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات". ولفت فهمي إلى أن لبنان "بحاجة لمعدات حديثة".

وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
3 صور وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
3 صور
وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
وزير الداخلية يتفقد المضبوطات
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات! لا مسكنات للألم بعد اليوم.. فقط توجه لمطبخك وابحث عن 10 مكونات!
قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن قد يصل لإزالة العين.. كل ما تود معرفته عن "الفطر الأسود"
الأكثر قراءة
بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز
مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة مكة المكرمة.. إيقاف شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة
أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟ أكثر ما كان يخشاه.. ما الذي قاله سمير غانم عن الموت؟
بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب بكت زميلها صباحاً ورقصت في المساء.. هجوم على يسرا لهذا السبب
فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة فطر أسود أصاب العين.. شقيق سمير غانم يكشف لحظات رحيله الموجعة
"فيفا" يوافق على مقترح الاتحاد السعودي
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
مشاهد مأساوية خلفتها 11 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة
اكتشف المزيد