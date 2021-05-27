أكثر من 100 مفقود في غرق قارب في نيجيريا

قالت السلطات المحلية إن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين في حادث غرق مركب على متنه 160 راكباً في شمال غربي نيجيريا على نهر النيجر.

وكان المركب انطلق من بلدة محلة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط) متوجهاً إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدع هيكله وغرق.

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وقال عبد الله بوهاري وارا، المسؤول الإداري لمقاطعة نغاسكي بولاية كيبي لوكالة فرانس برس "كان المركب يقل حوالي 160 راكباً. عملية الإنقاذ لا تزال جارية وتم انتشال 22 ناجياً وجثة واحدة حتى الآن".

وأضاف المسؤول "نتحدث عن نحو 140 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن المركب كان ينبغي ألا يقل أكثر من 80 شخصاً. وقال إن المركب كان يحمل أيضًا أكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب.

في وقت سابق من هذا الشهر، قضى ثلاثون شخصًا في حادث غرق بولاية النيجر.

وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا، حيث غالبًا ما تكون القوارب محملة بشكل زائد ومتهالكة.