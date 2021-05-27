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إسرائيل تستدعي سفير فرنسا.. تصريح لودريان أزعجها

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان (فرانس برس)

إسرائيل تستدعي سفير فرنسا.. تصريح لودريان أزعجها

وزارة الخارجية اعتبرت كلام الوزير الفرنسي "انفصاماً عن الواقع"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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على خلفية تصريحات وصفتها بالصادمة لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، السفير الفرنسي لدى إسرائيل.

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وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريدك دانون، أن تصريحات لودريان "غير مقبولة".

كما اعتبر متحدث باسم الوزارة أن هذه التصريحات "لا أساس لها، ومنفصلة عن الواقع".

انتقادات شديدة

وحمل الوزير الإسرائيلي فرنسا المسؤولية عن تجاهل كل الإجراءات التي اتخذتها تل أبيب من أجل تفادي جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، متهماً إياها بتأييد "تنظيمات إرهابية".

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أتى ذلك بعد يوم من توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا أيضا على خلفية تصريحات لودريان.

وأكد حينها أن إسرائيل لن تتحمل دروساً أخلاقية من فرنسا، معرباً عن غضبه الشديد من تصريحات الوزير الفرنسي.

"فصل عنصري"

وكان لودريان اعتبر الأحد، أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح "دولة فصل عنصري"، محذّراً من هذه التصرفات إذا لم يظهر حل الدولتين بين الطرفين، وفق قوله.

كما رأى رئيس الدبلوماسية الفرنسية حينها أن خطر الفصل العنصري قوي إذا استمر الوضع الراهن، مشيراً إلى أنه قد يحطم التعايش في عدد من البلدات الإسرائيلية، بحسب تعبيره.

يذكر أن مدناً مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وعرب فلسطينيون كانت شهدت أعمال عنف ومواجهات الأسبوع الماضي، قلما ظهر سابقاً بهذا الشكل، وذلك على خلفية أزمة حي الشيخ جراح وطرد فلسطينيين من منازلهم.

كما تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية عنيفة شنّت على قطاع غزة.

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