كوريا الشمالية تنتقد إنهاء اتفاقية تحدّ من مدى صواريخ سيول

انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إنهاء اتفاقية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت تحد من تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ الباليستية، ووصفته بأنه علامة على انتهاج واشنطن لسياسة "الكيل بمكيالين بشكل مخز ".

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن قد أعلن إلغاء الإرشادات المشتركة الخاصة بالصواريخ التي حدت من تطوير البلاد للصواريخ الباليستية إلى مدى 800 كيلومتر، وذلك بعد أول قمة له مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

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ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية مقالاً كتبه كيم ميونغ تشول، الذي وصفته بأنه "ناقد للشؤون الدولية"، يتهم فيه الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في سعيها إلى منع بيونغ يانغ من تطوير صواريخ باليستية.

وقال كيم إن الولايات المتحدة "منهمكة في المواجهة رغم تشدقها بالحوار".

كما اعتبر أن "خطوة الإنهاء تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكيل بمكيالين بشكل مخز".