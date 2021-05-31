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كوريا الشمالية تنتقد إنهاء اتفاقية تحدّ من مدى صواريخ سيول

This picture taken on September 25, 2017 shows a South Korean soldier standing by a Hyunmoo-2 ballistic missile system during a media day presentation of a commemoration event marking South Korea's Armed Forces Day, which will fall on October 1, at the Second Fleet Command of Navy in Pyeongtaek.
جندي من كوريا الجنوبية يقف أمام منصة للصواريخ الباليستية (أرشيفية)
صراع الكوريتين

كوريا الشمالية تنتقد إنهاء اتفاقية تحدّ من مدى صواريخ سيول

رئيس كوريا الجنوبية أعلن إلغاء الإرشادات المشتركة الخاصة بالصواريخ والتي حدت من تطوير البلاد للصواريخ الباليستية إلى مدى 800 كيلومتر

متابع الغاء المتابعة

سيول – رويترز

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انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين، إنهاء اتفاقية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت تحد من تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ الباليستية، ووصفته بأنه علامة على انتهاج واشنطن لسياسة "الكيل بمكيالين بشكل مخز ".

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن قد أعلن إلغاء الإرشادات المشتركة الخاصة بالصواريخ التي حدت من تطوير البلاد للصواريخ الباليستية إلى مدى 800 كيلومتر، وذلك بعد أول قمة له مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

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ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية مقالاً كتبه كيم ميونغ تشول، الذي وصفته بأنه "ناقد للشؤون الدولية"، يتهم فيه الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في سعيها إلى منع بيونغ يانغ من تطوير صواريخ باليستية.

وقال كيم إن الولايات المتحدة "منهمكة في المواجهة رغم تشدقها بالحوار".

كما اعتبر أن "خطوة الإنهاء تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكيل بمكيالين بشكل مخز".

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