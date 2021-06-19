.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيم "يقسم رسمياً" بأن يخرج كوريا من أزمتها الاقتصادية

North Korean leader Kim Jong Un speaks during the fourth-day sitting of the 3rd Plenary Meeting of 8th Central Committee of the Workers' Party of Korea in Pyongyang, North Korea in this image released June 18, 2021 by the country's Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كوريا الشمالية

كيم "يقسم رسمياً" بأن يخرج كوريا من أزمتها الاقتصادية

زعيم كوريا الشمالية أمر حكومته بالاستعداد للحوار وللمواجهة في آن واحد مع الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أقسم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "رسمياً" أن يخرج بلاده من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، حيث أنهى اجتماعاً رئيسياً للحزب الحاكم معترفاً بنقص الغذاء، وحث المسؤولين على الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة.

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تصريحات كيم قبل وقت قصير من وصول الممثل الخاص للرئيس جو بايدن لكوريا الشمالية سونغ كيم إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت لإجراء محادثات بشأن الدبلوماسية النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية.

كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم

وكان كيم جونغ أون قد ترأس اجتماعاً كاملاً لمدة أربعة أيام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، والذي دعا إليه لمناقشة الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، الذي تضرر من سنوات من سوء الإدارة والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه مع اختتام الاجتماعات أمس الجمعة، أقسم كيم نيابةً عن اللجنة المركزية أن الحزب "سيتجاوز بالتأكيد الصعوبات التي تعترض طريق الثورة".

كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم

وكان كيم قد أمر حكومته في وقت سابق بالاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، التي كانت تحث كوريا الشمالية على التخلي عن طموحاتها في الحصول على أسلحة نووية والعودة إلى المحادثات.

وهدد كيم بتعزيز ردعه النووي قائلاً إن مصير الدبلوماسية والعلاقات الثنائية يعتمد على ما إذا كانت واشنطن ستتخلى عما يسميها "السياسات العدائية" ضد بيونغ يانغ.

من اجتماع الحزب الحاكم
من اجتماع الحزب الحاكم

وهذا الموقف للزعيم الكوري الشمالي هو أول رد فعل علني له على سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بشأن العلاقات مع بيونغ يانغ.

ولم يستبعد بايدن عقد قمة مع كيم يوماً ما، لكنه يؤكد أنه لن يفعل ذلك من دون أن ينتزع من الزعيم الكوري الشمالي التزامات واضحة.

والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقّفة منذ فشلت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكيم في هانوي في فبراير 2019.

كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
شاهد.. كيم معترفاً: كوريا الشمالية تواجه نقصاً "حاداً" في الغذاء العرب والعالم كوريا الشمالية شاهد.. كيم معترفاً: كوريا الشمالية تواجه نقصاً "حاداً" في الغذاء

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه خلال جلسة عامة عقدتها، الخميس، اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أوجز كيم المبادئ العامة للاستراتيجية التي سينتهجها في العلاقة مع واشنطن، و"الاتجاه السياسي للإدارة الأميركية" الجديدة برئاسة بايدن.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي "شدد على ضرورة الاستعداد للحوار كما للمواجهة، ولا سيما الاستعداد الكامل للمواجهة من أجل حماية كرامة بلادنا".

كذلك دعا كيم "إلى الرد بطريقة قوية وسريعة على وضع سريع التغيّر وتركيز الجهود على سيطرة ثابتة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
  • كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
  • كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
2 صور
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
كيم جونغ أون خلال اجتماع الحزب الحاكم
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد