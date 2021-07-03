غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

شن الجيش الإسرائيلي مساء السبت غارات عدة على أهداف في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات استهدفت "موقع بدر" بمنطقة نتساريم جنوب مدينة غزة. كما أشار إلى أن "طائرات استطلاع حربية إسرائيلية قصفت هدفاً شمال قطاع غزة بصاروخ واحد".

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من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية "استهدفت بصاروخين على الأقل موقعا جنوب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو قصف أهدافاً في غزة رداً إطلاق بالونات حارقة من القطاع".

وكان بالون حارق أُطلق من غزة قد تسبب باندلاع حريق في حقول في جنوب إسرائيل الجمعة، وفق ما أفادت خدمة الإطفاء.

وقال بيان لجهاز الإطفاء الإسرائيلي الجمعة إنه "أخمد حريقاً في منطقة اشكول" قرب الحدود مع قطاع غزة، مضيفاً ان أحد خبراء الحرائق أفاد بأن الحريق "ناجم عن بالون حارق".

والخميس تم إخماد أربعة حرائق صغيرة في اشكول تسببت بها أيضاً بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وردت اسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة بغارات جوية استهدفت "موقعاً لتصنيع الأسلحة" تابعا لحماس في غزة، وفق الجيش الإسرائيلي، بدون الابلاغ عن وقوع إصابات.

وفي 21 مايو أعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمرّ 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.