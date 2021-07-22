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إثيوبيا: السودان فرض ادعاءاته على الحدود بالقوة

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - فرانس برس)

إثيوبيا: السودان فرض ادعاءاته على الحدود بالقوة

السودان أكد في وقت سابق أن جيشه باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أكد وزير خارجية إثيوبيا، اليوم الخميس، أن السودان فرض ادعاءاته على الحدود بالقوة، وذلك في إشارة إلى منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.

وجاءت التصريحات الإثيوبية بعد أيام على تأكيد رئيس أركان الجيش السوداني، بقاء قوات بلاده بالمنطقة، لحماية الحدود والشعب.

السودان: الجيش باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب العرب والعالم السودان: الجيش باقٍ بالفشقة لحماية الحدود والشعب

وكان الجيش السوداني تصدى في 16 يوليو الجاري، لهجوم شنته قوات إثيوبية، على منطقة جبل طيارة شمال شرقي معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرق السودان.

وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالب أراضي الفشقة التي استولت عليها ميليشيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور.

الجيش السوداني يتصدى

وتصدت القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى لفلاحة الأراضي السودانية.

رئيس أركان الجيش السوداني يزور الفشقة
رئيس أركان الجيش السوداني يزور الفشقة

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراضٍ استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول.

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