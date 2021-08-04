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تظاهرة حاشدة في بيروت في ذكرى انفجار المرفأ

People carry flags and banners as they march to mark the one-year anniversary of Beirut's port blast, in Beirut Lebanon August 4, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir
من تظاهرة اليوم في بيروت
انفجار بيروت

تظاهرة حاشدة في بيروت في ذكرى انفجار المرفأ

اللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الأعلام الحزبية بين المتظاهرين

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دبي – العربية.نت

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تشهد بيروت مساء اليوم الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الأعلام الحزبية بين المتظاهرين.

من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت

وقد حصلت مناوشات وتدافع بين المتظاهرين والجيش في محيط مرفأ بيروت. كما أفادت أنباء بسماع دوي إطلاق رصاص في بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل ستة جرحى حتى الآن من وسط العاصمة التي تشهد تظاهرات إلى المستشفيات، بينما جرى إسعاف 15 مصابا في المكان.

من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت

قد أغلقت البنوك والشركات والمكاتب الحكومية اللبنانية أبوابها اليوم الأربعاء، حيث يحيي لبنان ذكرى مرور عام على الانفجار المروع في مرفأ بيروت.

وتأتي الذكرى القاتمة وسط انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، ومأزق سياسي أبقى البلاد بدون حكومة عاملة لعام كامل.

من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت
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كان الانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد اندلاع حريق في مكان تخزينها.

وأظهرت الوثائق أن النترات عالية الاحتراق تم تخزينها عشوائياً في الميناء عام 2014 وأن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى على مر السنين كانوا على علم بوجودها ولم يفعلوا شيئاً.

ورغم مرور عام، لم تحدث أي مساءلة، ولم تجب التحقيقات بعد على أسئلة مثل من أمر بشحن المواد الكيمياوية ولماذا تجاهل المسؤولون التحذيرات الداخلية المتكررة بشأن خطرها.

من تظاهرة اليوم في بيروت
  • من تظاهرة اليوم في بيروت
  • من تظاهرة اليوم في بيروت
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من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت
من تظاهرة اليوم في بيروت
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