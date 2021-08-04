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صاروخان من لبنان يسقطان بإسرائيل.. ورد مدفعي على موقع الإطلاق

Israeli soldiers are positioned near the northern Israeli settlement of Shtula along the border with Lebanon, on May 19, 2021. Four rockets were fired from southern Lebanon towards Israel, in the third such attack in less than a week, a Lebanese military source said.
جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان (أرشيفية)
لبنان

صاروخان من لبنان يسقطان بإسرائيل.. ورد مدفعي على موقع الإطلاق

أحدهما سقط في بلدة كريات شمونة وأدى لاشتعال نيران فيها، بينما لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية

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دبي – العربية.نت

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سقط صاروخان أطلِقا من الأراضي اللبنانية اليوم الأربعاء، في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي للتحذير من صواريخ في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان اليوم.

مدفعية الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة (أرشيفية)
مدفعية الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة (أرشيفية)

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية. ومن بين هذه الصواريخ، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية بينما سقط صاروخان في إسرائيل.

وسقط أحد هذه الصواريخ في بلدة كريات شمونة، وأدى لاشتعال نيران فيها، بينما لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية. واعتُرض آخر من قبل نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.

وردّ الجيش الاسرائيلي "مدفعياً" على موقع إطلاق الصاروخ.

مدفعية الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان بعد سقوط صاروخ في 20 يوليو الماضي في شمال إسرائيل
مدفعية الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان بعد سقوط صاروخ في 20 يوليو الماضي في شمال إسرائيل

وتشير تقديرات أمنية في إسرائيل إلى أن "فصائل فلسطينية قامت بإطلاق القذائف الصاروخية من جنوبي لبنان".

وقد تم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس بالأحداث التي جرت في شمال إسرائيل و"اتفق الاثنان على مواصلة إدارة الحدث" بحسب بيان لمكتب بينيت.

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وخاضت إسرائيل في 2006 حربا مع حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل على فترات متقطعة.

وأُطلق صاروخان من لبنان على إسرائيل في 20 يوليو/تموز الماضي لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو إصابات. وردت إسرائيل على ذلك بنيران المدفعية.

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