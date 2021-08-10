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إسرائيل: على العالم وضع حد لإيران وحزب الله

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FILE PHOTO: Benny Gantz, leader of Blue and White party, speaks during an election campaign rally in Ramat Gan, near Tel Aviv, Israel, February 25, 2020. REUTERS/Corinna Kern/File Photo
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

إسرائيل: على العالم وضع حد لإيران وحزب الله

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الثلاثاء، أن إيران أكبر خطر على المنطقة والعالم.

وقال إن "على العالم وضع حد لإيران وحزب الله، ونحن وحدنا من يحدد المعادلة".

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كما أضاف "لا يمكن الوقوف على الحياد بينما تتقدم إيران في مشروعها النووي".

أتى ذلك، بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن سلوك إيران يمثل خطرا على الإقليم، مضيفة "نحن والحلفاء قلقون".

وقالت إن طهران تواصل دعم الميليشيات الإرهابية وتستثمر بها.

كما أضافت "قادرون عسكريا على التعامل مع إيران، ولدينا ميزة التفوق عليهم".

الناقلة ميرسر ستريت (أرشيفية من رويترز)
الناقلة ميرسر ستريت (أرشيفية من رويترز)

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الجمعة، أن المسيرات التي ضربت الناقلة "ميرسر ستريت" في 29 يوليو الفائت، إيرانية.

وأكدت أن فريقاً متخصصاً في المتفجرات من حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس رونالد ريغان" فحص الأدلة وأجرى مقابلات مع أفراد الطاقم الناجين.

هذا وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

بدورها، تنصّلت إيران من المسؤولية تماماً، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، سعيد خطيب زاده، الأخبار المنتشرة بأنها مريبة، نافياً ما تردد عن احتمال اختطاف السفينة من قبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.

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