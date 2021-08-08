بينيت: لا يمكن لإيران التصرف بصورة معادية دون دفع الثمن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إيران تشكل خطراً واضحاً على استقرار المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن لإيران التصرف بهذه الصورة المعادية دون دفع الثمن.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، رحّب بينيت بإصدار الولايات المتحدة تقريراً، من خلال قيادة "سنتكوم" في الجيش الأميركي، تضمن تفاصيل حول ارتباط إيران بشكل قاطع بالهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب في 29 يوليو الماضي.

مادة اعلانية

وأضاف: "إيران هي التي ارتكبت هذه العملية الإرهابية البحرية، وما زالت تحاول التهرب من ذلك بمنتهى الجبن".

كما رحّب بينيت بالبيان الذي صدر عن دول مجموعة السبع والذي أدان هذا الهجوم ووجه أصابع الاتهام صوب إيران، مضيفاً: "الآن الاختبار هو ليس فقط من خلال التصريحات، وإنما من خلال الأفعال".

وتابع: "في إيران تم قبل عدة أيام تنصيب رئيس جديد يدعى (إبراهيم) رئيسي، جلاد طهران الذي يُعدّ شخصية شريرة ومتطرفة للغاية".

وأضاف بينيت: "نحن نلاحظ تصاعد الممارسات الإيرانية العدوانية في كافة مناطق الشرق الأوسط، بحراً، وجواً وبراً، حيث بادرت إيران إلى إسقاط طائرة مدنية، وشنت هجوماً على سفينة مدنية أودى بحياة مدنيين من حاملي الجنسيات المختلفة. كما يمارس النظام الإيراني الإرهاب على ممرات الملاحة الدولية".

وأكد أن "إيران تشكّل خطراً واضحاً على استقرار المنطقة وعلى السلم الدولي، ولا يجوز للعالم التسليم بذلك. ويجب على الإيرانيين إدراك أنه لا يجوز استمرار التصرف بهذه الصورة دون دفع الثمن وتحمل التداعيات المترتبة عن ذلك".

أما بالنسبة للساحة اللبنانية فاعتبر بينيت أن "هناك صحوة هامة للغاية لدى العديد من مواطني الدولة اللبنانية ضد حزب الله والتدخل الإيراني في الدولة. ووسط الأزمة الاقتصادية والسياسية الطاحنة الموجودة هناك، تربك إيران وحزب الله مواطني لبنان على الجبهة مع إسرائيل أيضاً".

وتابع: "يجب على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل المسؤولية عما يجري في ساحتهما الخلفية. وفي هذه الحالة أيضاً، لا يعنينا إذا كانت منظمة فلسطينية هي التي تطلق النار أو العناصر المارقة أو المستقلة، فدولة إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار باتجاه أراضيها".

في سياق آخر، قال بينيت: "خلال نهاية الأسبوع شن جيش الدفاع غارات على أهداف تابعة لحماس في غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة".

وتابع: "آمل أن حماس ستفهم هذا الرمز لتضبط مطلقي البالونات على أشكالهم المختلفة. ولا يعنينا إذا كانوا من المارقين أو غير ذلك من الذرائع حيث نحمّل حماس المسؤولية عن ذلك".