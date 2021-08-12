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الصين تغلق جزئياً أحد أكبر مرافئ العالم بسبب كورونا

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FILE PHOTO: A VLCC oil tanker is seen at a crude oil terminal in Ningbo Zhoushan port, Zhejiang province, China May 16, 2017. Picture taken May 16, 2017. REUTERS/Stringer ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT./File Photo
جزء من ميناء نينغبو تشوشان (أرشيفية)
فيروس كورونا

الصين تغلق جزئياً أحد أكبر مرافئ العالم بسبب كورونا

رصدت إصابة بكورونا بين موظفي ميناء نينغبو تشوشان الذي يقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي

بكين – فرانس برس

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أغلقت الصين جزءاً من أحد أكبر مرافئ العالم بسبب وباء كورونا، في وقت ترخي الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيراً على سلاسل الإمداد.

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن.

والعام الماضي، عبرت بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العام من حيث الشحن.

جزء من ميناء نينغبو تشوشان (أرشيفية)
جزء من ميناء نينغبو تشوشان (أرشيفية)

وقال مسؤول عن تشغيل محطة ميشان في المرفأ جيانغ ييبينغ إنه ومنذ أن اكتشفت الأربعاء إصابة بكورونا في صفوف الموظفين، "أوقف النشاط فوراً وأُغلقت المنطقة" المعنية في المرفأ.

ومحطة ميشان، التي شُيّدت حديثاً، لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية، بحسب الصحافة الصينية.

ولم تحدّد بعد السلطات كيف تمكنت إصابة كورونا من الوصول إلى صفوف الموظفين في المرفأ إذ إنهم مبدئياً ملقحون ويخضعون لفحوص بشكل منتظم. لكن تم وضع قرابة 2000 منهم في العزل احترازياً.

وقد يفاقم إغلاق محطة في ميناء نينغبو تشوشان وضع النقل البحري الذي يخضع لضغوط على المستوى العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع.

في مايو الماضي، تسبب إغلاق مؤقت لمرفأ يانتيان الصيني (جنوبا) بسبب فيروس كورونا بتأخير تسليم البضائع لأسابيع.

مرفأ يانتيان (أرشيفية)
مرفأ يانتيان (أرشيفية)
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وسيطرت الصين بشكل كبير على وباء كورونا منذ ربيع العام 2020، إلا أنها تواجه منذ الشهر الماضي ارتفاعاً في عدد الإصابات على أراضيها.

وسجّلت الخميس 81 إصابة جديدة بينها 38 محلية. بالطبع لا يزال هذا العدد منخفضاً جداً مقارنة بالأعداد المسجّلة في دول أخرى.

لكن البؤرة الحالية هي الأكبر من حيث المدى الجغرافي، من بين تلك المرصودة في الأشهر الأخيرة في الصين.

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