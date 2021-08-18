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4500 جندي داخل مطار كابل.. ولا أحد يتعامل مع الفوضى خارجه

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French Special Forces Soldiers stand guard near a military plane at airport in Kabul on August 17, 2021, as they arrive to evacuate French nationals after the Taliban's stunning military takeover of Afghanistan.
جنود فرنسيون في مطار كابل أمس
أفغانستان وطالبان

4500 جندي داخل مطار كابل.. ولا أحد يتعامل مع الفوضى خارجه

عمليات الإجلاء بالطائرات العسكرية ستستمر على مدار الساعة.. وإنهاء الفوضى خارج المطار يمثل تحدياً لها

كابل – رويترز

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قال مسؤول غربي لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء حوالي 5000 من الدبلوماسيين وموظفي الأمن والإغاثة والمواطنين الأفغان من العاصمة كابل في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن عمليات الإجلاء بالطائرات العسكرية ستستمر على مدار الساعة، موضحاً أن إنهاء الفوضى خارج المطار يمثل تحدياً.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الغربي قوله: "لا أحد مخولا له التعامل مع الفوضى خارج مطار كابل" حيث يتجمع مئات الأشخاص على أمل الهروب من أفغانستان بينما سيطرت حركة طالبان على العاصمة.

مدنيون انتظروا أمس خارج مطار كابل على أمل الخروج من أفغانستان
مدنيون انتظروا أمس خارج مطار كابل على أمل الخروج من أفغانستان

كما نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي تأكيده أن "4500 جندي يتواجدون الآن في مطار كابل".

من جهته، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن 17 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء في تدافع عند إحدى بوابات مطار العاصمة الأفغانية، مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها وآخرين من هناك.

وقال المسؤول، الذي كان يعمل من المطار، إن المدنيين الأفغان الذين يسعون لمغادرة البلاد بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة يوم الأحد طُلب منهم عدم التجمع حول المطار ما لم يكن بحوزتهم جواز سفر وتأشيرة.

مدنيون يتكدسون داخل مطار كابل اليوم على أمل الخروج من أفغانستان
مدنيون يتكدسون داخل مطار كابل اليوم على أمل الخروج من أفغانستان
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وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لم يسمع بأي تقارير عن أعمال عنف من قبل مقاتلي طالبان خارج المطار.

من جهته، قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، إن حركة طالبان وافقت على السماح بـ"ممر آمن" من أفغانستان للمدنيين الذين يكافحون للانضمام إلى جسر جوي تديره الولايات المتحدة من العاصمة كابل.

أقر جيك سوليفان الثلاثاء، بالتقارير التي تفيد بأن بعض المدنيين يواجهون مقاومة، ويتم إبعادهم أو دفعهم أو حتى ضربهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى مطار كابل الدولي.

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