بوريل: انتهاء الإجلاء من أفغانستان قبل 31 أغسطس مستحيل

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس السبت إنه "من المستحيل" بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 آب/أغسطس.

وأضاف بوريل متحدثا لفرانس برس من إسبانيا في مقابلة عبر الهاتف "المشكلة هي الوصول إلى مطار كابل.. إن إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة للغاية.. لقد طلبنا منهم إبداء مزيد من المرونة. إنها تعرقل مرور موظفينا".

مادة اعلانية

إجلاء 3 آلاف في يوم

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي أكد اليوم السبت، أن الوزارة قامت بإجلاء 3 آلاف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مطار كابل.

وأوضح أن هناك عملية تدقيق لأوراق الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة.

وقال إن العمليات العسكرية التي يديرها البنتاغون الآن في أفغانستان غير قتالية، وتهدف إلى إجلاء المدنيين حيث تم نقل 17 ألف شخص حتى الآن من كابل.

الاتصالات مستمرة مع طالبان

كما أضاف، أن الاتصالات مع قادة طالبان حول أمن المطار لم تتوقف، لافتاً إلى أن واشنطن تحاول إخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابل بأسرع وقت.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون إلى أن الأوضاع في أفغانستان مرشحة للتغيير بين ساعة وأخرى، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في محيط مطار كابل غير واضح ويتغير باستمرار.

وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني بمحيط مطار كابل المزدحم، واصلت بع ض الطائرات العسكرية الأميركية اليوم السبت إجلاء المئات من بين الحشود التي تجمعت بالمئات.

يذكر أن مسؤول في حلف شمال الأطلسي كان كشف في وقت سابق اليوم أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابل.