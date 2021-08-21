.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات

  • الخط
أشرف غني في أول ظهور له من الإمارات بعد فراره من أفغانستان

غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان، كشف مستشار للرئيس الأفغاني أشرف غني، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حكم غني وتفاصيل هروبه من أفغانستان إلى الإمارات، مع وصول حركة طالبان إلى العاصمة كابول.

"حقناً للدماء".. أول تصريح لأشرف غني بعد خروجه العرب والعالم "حقناً للدماء".. أول تصريح لأشرف غني بعد خروجه

وقال في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، إن غني ومستشاريه أصيبوا بالذهول من سرعة تقدم طالبان في العاصمة، مبيناً أن "غني لم يكن مستعدًا لوصول الحركة إلى ضواحي كابول السبت الماضي، وفر يوم الأحد بملابسه التي يرتديها فقط وبدون أي نقود"، نافياً بذلك التقارير التي تحدثت عن هروبه بأكياس مملوءة بالمال.

يجب أن تستسلم.. وإلا ستقتل!

كما ذكر مستشار الرئيس، أن "أحد كبار أعضاء إدارة الرئيس اجتمع في العاصمة مع عضو بارز في جماعة متحالفة مع كل من طالبان والقاعدة، والذي أخبره بصراحة أن الحكومة يجب أن تستسلم".

وقال: "في الأيام التي سبقت وصول طالبان إلى كابل، كنا نعمل على اتفاق مع الولايات المتحدة لتسليم السلطة سلميا إلى حكومة شاملة واستقالة الرئيس غني".

كذلك أضاف: "كانت هذه المحادثات جارية عندما دخلت طالبان المدينة. وفسرت استخباراتنا دخول طالبان إلى مدينة كابل من عدة نقاط على أنها تقدم عدائي"، مؤكدا تلقي معلومات استخبارية على مدار أكثر من عام تفيد بأن الرئيس سيُقتل في حالة سيطرة طالبان.

عناصر حركة طالبان في القصر الرئاسي في كابل
عناصر حركة طالبان في القصر الرئاسي في كابل

ليلة واحدة في أوزبكستان.. ثم إلى الإمارات

وكشف أن نائب الرئيس الأفغاني أمرالله صالح فر أيضاً، صباح الأحد الماضي، متوجها شمالا إلى وادي بنجشير، وفر كثيرون آخرون من المجمع الرئاسي "بعد فترة وجيزة عندما كان هناك إطلاق نار خارج القصر.. وأصيب الناس بالذعر في المدينة وترك العديد من أفراد الأمن مواقعهم" بحسب تصريحه.

كما تابع إن "الرئيس أشرف غني غادر على عجل"، وأضاف: "ذهب إلى ترمذ في أوزبكستان، حيث أمضى ليلة واحدة، ثم توجه إلى الإمارات، ولم يكن معه نقود.. حرفياً، فر بملابسه فقط".

وأضاف مستشار الرئيس الأفغاني أنه "في الأيام الماضية، عندما كان من الواضح أننا لا نستطيع الاحتفاظ بكابل لفترة طويلة، كان التركيز الرئيسي هو تسوية تفاوضية من شأنها أن تحافظ على كابل ومواطنينا بأمان...كنا نعلم أنه إذا غادر غني، فإن الأسلحة والمدافع لن تستخدم".

عناصر من حركة طالبان في كابل 19 أغسطس 2021 - فرانس برس
عناصر من حركة طالبان في كابل 19 أغسطس 2021 - فرانس برس

أميركا لم تطلب استقالته

ولدى سؤاله عن موقف الولايات المتحدة تجاه غني خلال هذه الفترة، قال: "لم يطلبوا منه الاستقالة، ولكن كانت هناك خطة لإجراء عملية تفاوض عاجلة، وبعد ذلك سيسلم السلطة إلى حكومة انتقالية شاملة".

كما أضاف: "كان من المفترض أن يغادر فريق التفاوض يوم الاثنين، لكن سقطت كابل يوم الأحد. وكنا نعمل على هذا الأمر على عجل مع الأميركيين حتى اللحظة الأخيرة".

حقناً للدماء

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أكد في أول خطاب له بعد فراره من كابل، الأربعاء، أنه "خرج من كابل حقنا لدماء شعب أفغانستان". وتابع "اضطررت للمغادرة للحيلولة دون إراقة الدماء وتجنب كارثة كبرى".

وأضاف في كلمة وجهها للشعب الأفغاني من الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية"، أن "المزاعم بأني أخذت معي أموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب". وقال: "أجري مشاورات مع آخرين لحين عودتي كي أواصل جهودي من أجل تحقيق العدالة للأفغان".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد استبعاده من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة بعد استبعاده من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
تجويع وعبودية وإعدامات.. مدن عانت من طالبان قبل 20 عاما تجويع وعبودية وإعدامات.. مدن عانت من طالبان قبل 20 عاما
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
"أنقذوا أطفالنا".. لقطة لن تنتسى لرضيع أفغاني بمطار كابل
قبل أن تذهب
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
اكتشف المزيد