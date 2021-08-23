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مصادر: جونسون يطلب تأجيل الانسحاب وفرض عقوبات على طالبان

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U.S. President Joe Biden and Britain's Prime Minister Boris Johnson attend a working session during G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, Britain, June 12, 2021. Leon Neal/Pool via REUTERS
بوريس جونسون وجو بايدن خلال اجتماع لمجموعة السبع في يونيو الماضي (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

مصادر: جونسون يطلب تأجيل الانسحاب وفرض عقوبات على طالبان

"رويترز": بريطانيا ستضغط لفرض عقوبات على طالبان في اجتماع مجموعة السبع الثلاثاء

دبي – العربية.نت

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قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية الأحد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيطلب بشكل شخصي من الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن جونسون سيضغط على بايدن أيضاً خلال اجتماع مجموعة الدول السبع لمواصلة رحلات الإجلاء من مطار كابل.

جنود أميركيون في مطار كابل
جنود أميركيون في مطار كابل

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق الأحد دعوته إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء القادم لإجراء مباحثات عاجلة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن بريطانيا تسعى لدفع زعماء العالم لبحث فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان في اجتماع مجموعة السبع.

وقال مسؤول حكومي بريطاني، طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا تعتقد أن على مجموعة السبع بحث فرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات إذا ارتكبت طالبان انتهاكات ضد حقوق الإنسان وسمحت باستخدام أراضيها كملاذ آمن للمتطرفين.

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.

عنصران من طالبان في كابل
عنصران من طالبان في كابل
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وتبحث الحكومات الغربية كيفية معالجة الوضع في كابل حيث توجه ألوف المدنيين اليائسين الراغبين في الفرار من أفغانستان إلى المطار بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وقال جونسون على "تويتر" الأحد: "من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني، حفاظاً على مكاسب السنوات العشرين الماضية".

من جهته، قال دبلوماسي غربي لوكالة "رويترز" إن من غير المرجح تبني قرار فوري بفرض عقوبات على طالبان. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أثار أول مرة إمكانية فرض عقوبات على طالبان الأسبوع الماضي.

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