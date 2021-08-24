رئيس وزراء إسرائيل في واشنطن: سنبحث صد نووي إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أنه سيبحث خلال زيارته للولايات المتحدة عدة ملفات على رأسها الملف الإيراني، في ضوء ما وصفها بالقفزة التي حققها البرنامج النووي.

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ونقل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عن بينيت قوله لدى مغادرته إلى واشنطن أنه سيبحث خصوصاً الخطط لصد هذا البرنامج وتحصين التفوق العسكري الإسرائيلي.

كما ذكر جندلمان أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته لواشنطن مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن.

بحث قضايا جوهرية

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 26 أغسطس الحالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حينها إن بايدن ورئيس الوزراء بينيت سيناقشان قضايا جوهرية متعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي بما في ذلك إيران.

كذلك أضافت أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة جهود دفع السلام والأمن والرفاهة للإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية العمل نحو مستقبل أكثر سلاماً للمنطقة.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن في السادس من الشهر الجاري، أن ضابط الاحتياط ميخائيل (مايك) هرتسوغ عُين سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.