سيناريو هجوم كابل.. انتحاري تخفى بين الحشود ليقترب من الجنود

وقع هجوم وسط حشد كثيف خارج مطار كابل الخميس مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وما لا يقل عن 12 من الجنود الأميركيين.

ووقع الانفجاران وسط حشد كثيف من العائلات التي تجمعت عند بوابات المطار بهدف الفرار من أفغانستان، وتلاه إطلاق نار كثيف.

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وفي البيان الذي تبنى فيه الهجوم، قال تنظيم داعش إن أحد مقاتليه "تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية.. ومن الوصول إلى مسافة لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية.. ومن ثم فجّر حزامه الناسف وسطهم".

ويشير بيان تنظيم داعش إلى انتحاري واحد فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية حصول هجومين انتحاريين تلاهما إطلاق نار.

وقال الجنرال كينيث فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع "البنتاغون" إن انتحاريين فجرا نفسيهما عند بوابة أبي في مطار كابل وفندق بارون المجاور.

وتابع: "ليس لدي معلومات تفيد بسماح طالبان بشن هجوم مطار كابل"، مضيفاً أنه "تم التحقق من الانتحاري أثناء عبوره بوابة المطار".

من جهتهم، قال مسؤولون عسكريون إنه كان سيكون من الصعب للغاية كشف انتحاري يرتدي سترة ناسفة مخبأة وسط حشد كبير من الناس مثل ذلك في المطار.

ولم يحمل ماكنزي حركة طالبان مسؤولية الهجوم لكنه قال إنه ينبغي عليها إعادة الطوق الأمني المفروض حول المطار والذي اجتاحه آلاف الأفغان الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على أفغانستان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة اطلعت حركة طالبان على معلومات استخباراتية بشأن هجمات محتملة.

في سياق متصل، روى أحد الأفغان الذي كان قرب المطار حيث يستعد لإظهار وثائقه للجنود الأجانب لإجلائه من كابل، إنه كان على بعد حوالي 30 قدماً من أحد الانفجارات. وقال: "كان الحشد ممتلئاً وكان الناس يتدافعون عندما حدث الانفجار". وأضاف: "لقد سقطنا على الأرض وبدأ الجنود الأجانب في إطلاق النار.. كانت هناك جثث في كل مكان.. وكان الناس يجرون".

من جهته، قال صاحب متجر من ولاية قندوز يدعى فهيم كان في محيط المطار: "كان الناس يفرون وأجبرتنا طالبان على مغادرة المنطقة". وأضاف فهيم: "كان الأميركيون يطلقون النار لتفريق الناس".

من جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي كان نتيجة هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأميركيين والمدنيين".

وفي الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي الذي استمر مدة 20 عاماً في أفغانستان، تسبب هذا الهجوم في واحدة من أعلى الخسائر الأميركية في الحرب.

وفي الليلة السابقة، كان مسؤول أميركي كبير قد حذّر من تهديد "محدد" و"موثوق" في المطار من قبل فرع من تنظيم "داعش – خرسان"، وبدأت حينها الحكومات الغربية بحث الناس على مغادرة المنطقة.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن مقتل جنود أميركيون في الهجوم، إن "الإرهابيين انتحروا في نفس اللحظة التي كانت هذه القوات تحاول إنقاذ حياة الآخرين".

من جانبهم، قال مسؤولون عسكريون أميركيون في المطار إن الهجوم كان حتمياً، وقد تم إطلاع مشاة البحرية الأميركية الذين يحرسون بوابة أبي باحتمال قيام انتحاري بمهاجمتهم.