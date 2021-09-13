.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحذير أممي.. يجب وقف الأعمال العدائية فورا في تيغراي

  • الخط
نازحون من تيغراي (أ ف ب)
نازحون من تيغراي (أ ف ب)

تحذير أممي.. يجب وقف الأعمال العدائية فورا في تيغراي

تقارير عن عمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق للمدنيين بمواقع غير رسمية في غرب تيغراي

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت اليوم الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الإثيوبي، مؤكدة ألا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.

وشددت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار

مجزرة في أمهرة.. متمردون من تيغراي يقتلون 125 مدنياً العرب والعالم مجزرة في أمهرة.. متمردون من تيغراي يقتلون 125 مدنياً

اعتقالات تعسفية

كما أضافت في بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار".

إلى ذلك، تطرقت إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفي" واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها "غير رسمية" في غرب تيغراي

وجددت المسؤولة الأممية دعوتها للحكومة الإريترية لضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الواسعة النطاق التي ترتكبها قواتها في الإقليم الإثيوبي.

نازحون من تيغراي (أ ف ب)
نازحون من تيغراي (أ ف ب)

يذكر أن الإقليم غرق لأشهر في معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف، وخلفت مئات القتلى.

فقد شهد شمال إثيوبيا نزاعًا داميا منذ نوفمبر الماضي (2020)، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة في 2018.

وبعد جولات من الاشتباكات الدامية وسط تحذيرات دولية أعلن لاحقا عن وقف للقتال، إلا أن آبي عاد وأعلن في أغسطس الماضي إلغاء وقف النار.

وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع.

كما سجلت انتهاكات جسيمة، وصفت بجرائم حرب واعتقالات تعسفية، وحتى إعدامات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام  مصر..العثور على جثة معيد هندسة في النيل بعد تغيبه 10 أيام 
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض تخيل عالما بلا إنترنت لأشهر..عاصفة كارثية قد تضرب الأرض
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. أصالة تخرج عن صمتها وتعلن زواجها.. "معه حسيت أني بخير"
احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية احتمال مرعب.. عالم شهير يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية
للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة للنساء فقط.. هذا ما تفعله حبة أفوكادو يوميا بأعظم مشكلة
قبل أن تذهب
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يقلق واشنطن
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يقلق واشنطن
اكتشف المزيد