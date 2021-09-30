.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وسط توترات مع واشنطن.. أردوغان يتقرب من روسيا

  • الخط
Russian President Vladimir Putin meets with his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in Sochi on September 29, 2021. (AFP)
أردوغان وبوتين في قمة سوتشي (فرانس برس)

وسط توترات مع واشنطن.. أردوغان يتقرب من روسيا

واشنطن - بندر الدوشي 

نشر في: آخر تحديث:

تشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توتراً في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، فيما يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوصل إلى شريك بديل في الصفقات التجارية والعسكرية وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ففي اجتماع استمر ثلاث ساعات في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود في روسيا، وهو الأول للرئيسين منذ أكثر من عام، ناقش بوتين وأردوغان صفقات الأسلحة والتجارة، بالإضافة إلى بناء مفاعل نووي روسي في تركيا.

بوتين: لم أصب بكورونا رغم من تواصلي مع مصابين العرب والعالم بوتين: لم أصب بكورونا رغم من تواصلي مع مصابين

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن كلا من تركيا وروسيا صديقتان في صفقات الطاقة والأسلحة رغم أنهما عدوتان في حروب الشرق الأوسط المتعددة، في تناقض واضح في علاقة البلدين التي تعتمد على المصالح المشتركة رغم الخلافات.

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

وأوضحت أن البلدين ومن خلال المرتزقة والوكلاء يعتبران على طرفي نقيض في الحروب في سوريا وليبيا، بينما تعمل القوات التركية والروسية كقوات حفظ سلام في الصراع في ناغورنو كاراباخ.

إلى ذلك، فسر التقرير دبلوماسية أردوغان مع روسيا على أنه موقف مساومة، حيث يهدد الولايات المتحدة من خلال التقرب من بوتين، ولكن يترك مسافة عندما يبحث عن مصلحة ما من واشنطن.

أردوغان يشيد بالصفقات مع روسيا

في موازاة ذلك، استخدم الرئيس التركي الاجتماع مع بوتين في سوتشي، كمنصة للإشادة بالصفقات العسكرية مع روسيا، وفق الصحيفة.

في المقابل، أشاد بوتين بصفقات الطاقة مع تركيا، قائلاً إن التوافق عزل تركيا عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وكانت روسيا قامت ببناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا وفتحت خط أنابيب غاز إليها تحت البحر الأسود. إلا أنه رغم تصريحات بوتين فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وليس فقط في أوروبا.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أي ترتيبات مع روسيا ستمنح أردوغان الراحة التي كان يبحث عنها ويحتاجها بشدة بسبب الأوضاع الداخلية، وفق التقرير.

يذكر أن أردوغان اعترف مؤخراً بفتور العلاقات مع الرئيس بايدن، وقال لوسائل الإعلام التركية، إن النقطة التي وصلت إليها العلاقة مع الولايات المتحدة ليست جيدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته حكاية لا تصدق.. مصري حملت لوحة سيارته تفاصيل وفاته
جين يحدد مدى تحملك لعدوى كورونا.. منتشر في هذه البلدان! جين يحدد مدى تحملك لعدوى كورونا.. منتشر في هذه البلدان!
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد