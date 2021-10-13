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روسيا تجري تدريبات عسكرية "دولية" قرب حدود أفغانستان

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Russian servicemen participate in joint military drills involving Russia, Uzbekistan and Tajikistan, at the Harb-Maidon training ground, located near the Tajik-Afghan border in the Khatlon Region of Tajikistan August 10, 2021. REUTERS/Didor Sadulloev
مناورات مشتركة بين روسيا وطاجيكيستان وأوزبكستان أجريت في أغسطس الماضي في الأراضي الطاجيكية قرب الحدود الأفغانية
أفغانستان

روسيا تجري تدريبات عسكرية "دولية" قرب حدود أفغانستان

تدريبات دول "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" ستجري يوم 22 و23 أكتوبر الجاري في طاجيكستان التي تشترك مع أفغانستان في حدود كبيرة

العربية.نت

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، أن تكتلاً أمنيا تقوده روسيا، ويشمل بعض الدول المتاخمة لأفغانستان أو القريبة منها، سيجري تدريبات عسكرية في طاجيكستان قرب الحدود الأفغانية في 22 و23 أكتوبر الحالي.

مناورات مشتركة بين روسيا وطاجيكيستان وأوزبكستان أجريت في أغسطس الماضي في الأراضي الطاجيكية قرب الحدود الأفغانية
مناورات مشتركة بين روسيا وطاجيكيستان وأوزبكستان أجريت في أغسطس الماضي في الأراضي الطاجيكية قرب الحدود الأفغانية

ويشمل التكتل، الذي يطلق عليه اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، طاجيكستان التي تشترك مع أفغانستان في حدود كبيرة، فضلاً عن قرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وروسيا البيضاء.

يأتي هذا بينما تعهد قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة افتراضية أمس الثلاثاء بتقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، في حين وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لدى افتتاح أعمال القمة.

وشارك في المؤتمر الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وكثير من الزعماء الأوروبيين، لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يشاركا فيما يشير إلى تباين المواقف الدولية بشأن مدى إلحاح القضية الأفغانية.

مناورات مشتركة بين روسيا وطاجيكيستان وأوزبكستان أجريت في أغسطس الماضي في الأراضي الطاجيكية قرب الحدود الأفغانية
مناورات مشتركة بين روسيا وطاجيكيستان وأوزبكستان أجريت في أغسطس الماضي في الأراضي الطاجيكية قرب الحدود الأفغانية
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وجاء مؤتمر الثلاثاء في الوقت الذي أجرت فيه طالبان أولى محادثاتها المباشرة مع وفد مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قطر، حيث يواصل المتطرفون جهودهم الدبلوماسية للحصول على الدعم الدولي.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً.

ويواجه نظام طالبان الذي لم تعترف به بعد أي دولة كحكومة شرعية، تهديداً من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" الذي شن سلسلة هجمات دامية في البلاد.

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