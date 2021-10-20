الكرملين: على طالبان تنفيذ تعهداتها ليعترف بها العالم

جددت روسيا، اليوم الأربعاء، التأكيد أن على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان منذ نحو 3 أشهر تنفيذ وعودها والتزاماتها، لكي تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

وأعلن مبعوث الكرملين إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم أن على الحركة المتشددة أن تفي ببتعهداتها في مجال احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية، لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

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كما قال في ختام محادثات دولية مع حركة طالبان في العاصمة موسكو "لقد قيل هذا الأمر إلى الوفد الأفغاني، المشارك في محادثات "صيغة موسكو" .

إلى ذلك، أوضح أن "تلك اللحظة لن تأتي إلا حين تبدأ طالبان في الوفاء بالقسم الأكبر من توقعات المجموعة الدولية بشأن حقوق الإنسان وتوسيع سلطة الحكم لتشمل كافة الأطراف.

أتت تلك التصريحات قبيل انطلاق محادثات دولية حول الملف الأغاني، تحت اسم "صيغة موسكو" في العاصمة الروسية اليوم.

حكومة غير شاملة

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أكد سابقا أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد، إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها.

كما لفت إلى ضروة العمل مع أميركا والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

ومنذ سيطرة الحركة المتشددة على العاصمة كابل، منتصف أغسطس الماضي، كررت روسيا أكثر من مرة التحذير من احتمال عودة الإرهاب إلى البلاد، محذرة من خطر تنظيمات مثل داعش أو القاعدة، فضل عن تبيهها إلى احتمال عودة تجارة المخدرات بقوة.

إلا أنها رغم ذلك، دعت إلى ضرورة التعامل مع طالبان دون الاعتراف بها، من أجل مساعدة البلاد، ومنع تفاقم أزمتها الاقتصادية.