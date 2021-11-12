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أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة

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انفجار مسجد أفغانستان
أرشيفية لتفجير مسجد خلال صلاة الجمعة

أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة

دبي - العربية.نت

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مجددا طالت الهجمات الإرهابية أحد المساجد في أفغانستان، اليوم الجمعة، موقعة 3 قتلى وعشرات الجرحى.

فقد أعلن متحدث إقليمي باسم طالبان أن انفجارا وقع في مسجد في ولاية ننغرهار، القريبة من مدينة جلال آباد شرق البلاد، خلال صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 3، وإصابة 15 شخصًا.

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وقال المتحدث قاري حنيف، بحسب ما أفادت فرانس برس، إن القنبلة زرعت في مسجد بلدة تريلي.

في حين، أوضح أتال شينوارى أحد سكان المنطقة لوكالة رويترز، أن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا، عندما انفجرت عبوات كانت موجودة داخل المسجد.

طالبان: داعش تحت سيطرتنا

يأتي هذا التفجير في ظل تأكيد حركة طالبان، قبل يومين أن داعش خراسان صار "تحت السيطرة بشكل أو بآخر" موضحة أن التنظيم "لا يشكل تهديدا كبيرا"، بعد اعتقال 600 من أفراده أو المتعاطفين معه منذ آب/أغسطس.

داعش ولاية خراسان
داعش ولاية خراسان

فقد قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في كابل يوم الأربعاء، إن التنظيم أصبح "تحت سيطرتنا بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا أنه "لم يعد يشكل تهديدا كبيرا".

داعشيات رهن الاعتقال

كما أشار إلى أن عدد عناصر التنظيم "ليس كبيرا في أفغانستان لأنه لا يحظى بدعم الشعب"، مشيرا إلى أن هناك عددًا من النساء من بين المعتقلين، ويخضعن للاستجواب من قبل نساء".

من أمام المستشفى العسكري في كابل (أرشيفية- رويترز)
من أمام المستشفى العسكري في كابل (أرشيفية- رويترز)

يذكر أن داعش خراسان كان تبنى خلال عام 2021 أكثر من 220 هجوما في البلاد، بما في ذلك العديد من الهجمات في كابل، التي سيطرت عليها طالبان منتصف أغسطس الماضي.

والأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم قيادي كبير في الحركة، وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم داعشي استهدف مستشفى كابل العسكري الوطني.

كما شهدت البلاد هجمات أخرى في الفترة الأخيرة، طالت مساجد، ودوريات شرطة تابعة لطالبان أيضا.

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