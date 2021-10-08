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انفجار بمسجد في قندوز يوقع 60 قتيلاً و140 جريحاً

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People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)
من داخل المسجد المستهدف
أفغانستان

انفجار بمسجد في قندوز يوقع 60 قتيلاً و140 جريحاً

حركة طالبان أرسلت وحدة خاصة إلى موقع التفجير للتحقيق.. وترجيح بارتفاع عدد الضحايا

العربية.نت

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وقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا. كما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

نقل الضحايا من مكان التفجير
نقل الضحايا من مكان التفجير

من جهتهم، قال سكان لوكالة "فرانس برس"، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وجُرح 140 آخرون في الانفجار.

نقل الضحايا من مكان التفجير
نقل الضحايا من مكان التفجير

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن. إلا أن مسؤول أفغاني قال إن التفجير "انتحاري".

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وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم "ولاية خراسان".

وكثف مسلحو داعش هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيران مميتان في كابل. كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.

نقل الضحايا من مكان التفجير
  • نقل الضحايا من مكان التفجير
  • نقل الضحايا من مكان التفجير
  • مدخل المسجد المستهدف
3 صور
نقل الضحايا من مكان التفجير
نقل الضحايا من مكان التفجير
نقل الضحايا من مكان التفجير
نقل الضحايا من مكان التفجير
مدخل المسجد المستهدف
مدخل المسجد المستهدف
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