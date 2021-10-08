انفجار بمسجد في قندوز يوقع 60 قتيلاً و140 جريحاً

وقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا. كما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر"، إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

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من جهتهم، قال سكان لوكالة "فرانس برس"، إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 60 شخصاً وجُرح 140 آخرون في الانفجار.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن. إلا أن مسؤول أفغاني قال إن التفجير "انتحاري".

وتواجه قيادة طالبان تهديداً متزايداً من الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم "ولاية خراسان".

وكثف مسلحو داعش هجماتهم لاستهداف خصومهم، بما في ذلك تفجيران مميتان في كابل. كما استهدفت هجمات داعش الأقليات الدينية في أفغانستان.