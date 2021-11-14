.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان التهم بإطلاق نار على الحدود

  • الخط
An Azeri service member looks at the ancient Khodaafarin Bridge near the border with Iran in the area, which came under the control of Azerbaijan's troops following a military conflict over Nagorno-Karabakh against ethnic Armenian forces and a further signing of a ceasefire deal, in Jabrayil District, December 7, 2020. Picture taken December 7, 2020. REUTERS/Aziz Karimov
جندي أذربيجاني على الحدود مع أرمينيا (أرشيفية)
أرمينيا و أذربيجان

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان التهم بإطلاق نار على الحدود

سلطات ناغورنو كاراباخ أشارت السبت إلى أن الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي في ممر لاتشين أُغلق لفترة وجيزة بسبب حادث بين الجانبين

موسكو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، إطلاق النار على الحدود قرب إقليم ناغورنو كاراباخ الذي شهد العام الماضي حرباً بين هذين البلدين الواقعين في القوقاز.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان الأحد أن "وحدات من القوات المسلّحة الأذربيجانية حاولت شنّ هجوم في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية-الأذربيجانية. وبدأ تبادل إطلاق نار كثيف".

قوات أرمينية في ناغورنو كارباخ (أرشيفية)
قوات أرمينية في ناغورنو كارباخ (أرشيفية)

وأكدت الوزارة أنها "تصدّت لمحاولات العدو التموضع في المنطقة"، حسب تعبيرها، لكنها أقرّت بأن "الوضع لا يزال متوتراً".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ليل السبت-الأحد أن الجيش الأرمني وجّه "طلقات مكثّفة منتظمة وغير معقولة" لعدة مواقع أذربيجانية، من بينها مقاطعة كالباجار، التي استعادت باكو السيطرة عليها عام 2020 بعدما خضعت لقرابة الثلاثة عقود لسيطرة أرمينيا.

وأكدت الوزارة الأذربيجانية أنها "اتخذت التدابير الملائمة لوضع حدّ للاستفزازات". ولم يتحدث أي من الجانبين عن سقوط ضحايا.

وكانت سلطات ناغورنو كاراباخ أشارت السبت إلى أن الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الانفصالي في ممر لاتشين أُغلق لفترة وجيزة بسبب حادث بين الجانبين.

قوات حفظ سلام روسية في ناغورنو كاراباخ (أرشيفية)
قوات حفظ سلام روسية في ناغورنو كاراباخ (أرشيفية)
بوتين "مستعد" للمساعدة بحل الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا العرب والعالم أزمة المهاجرين بوتين "مستعد" للمساعدة بحل الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً قصيرة أسفرت عن 6000 قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورنو كاراباخ الذي سبق أن شهد حرباً دامية في التسعينيات.

وانتهى نزاع العام الماضي بهزيمة أرمينيا التي أُرغمت على التخلي عن مناطق عدة تشكل درعاً حول الجيب الانفصالي.

ورغم توقيع اتفاق وقف إطلاق نار ونشر جنود روس لحفظ السلام، فلا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

ويتحدث الطرفان أيضاً بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجنود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم صور لـ 4 مميزين جدد منحوا الجنسية السعودية.. تعرف إليهم
مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة! مصرية تدفن زوجها حياً.. تفاصيل الجريمة صادمة!
ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور "سناب" للنيابة بالسعودية
احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي احذر.. لا تشترِ هذا النوع من فيتامين سي
بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان بعد فيديو فاضح مع فنانة هندية.. شكوى بمصر ضد محمد رمضان
وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق وجبة خفيفة ورخيصة الثمن.. تخفض مستويات السكر بغضون دقائق
قبل أن تذهب
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
موسم زراعي شحيح في نينوى بالعراق.. ما تداعياته؟
اكتشف المزيد