.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا.. رفع مستوى تهديد الإرهاب إلى الحدود القصوى

  • الخط
Police and emergency services gather near the scene of a car blast at Liverpool Women's Hospital in Liverpool, Britain, November 15, 2021. REUTERS/Phil Noble
الشرطة في موقع التفجبر في ليفربول
إرهاب

بريطانيا.. رفع مستوى تهديد الإرهاب إلى الحدود القصوى

تم رفع المستوى من "كبير" إلى "شديد" بعد الانفجار الذي وقع أمس في سيارة أجرة في ليفربول

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الاثنين، إن البلاد رفعت مستوى التأهب الأمني للتهديدات الإرهابية إلى "شديد" أو "بالغ"، من المستوى السابق وهو "كبير"، وذلك بعد الانفجار الذي وقع في سيارة أجرة في ليفربول أمس الأحد.

والمستوى الجديد هو الأقصى في سلم التهديدات الإرهابية في بريطانيا، وهو يعني أنه من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم إرهابي.

وقالت وزيرة الداخلية إن مستوى الخطر الإرهابي رُفع بسبب وقوع هجومين في غضون شهر.

انفجار سيارة الأجرة أمس في ليفربول
انفجار سيارة الأجرة أمس في ليفربول

وأوضحت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أن انفجار سيارة الأجرة أمام مستشفى ليفربول أمس والذي أدى لمقتل شخص، يُعامل كهجوم إرهابي، لكن ما زال الدافع مجهولاً.

وقالت الشرطة إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة الأجرة كان يحملها أحد الركاب.

كما قالت إنها "تعتقد أنها تعرف هوية الراكب" الذي لقي حتفه في الانفجار، لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب لشمال غربي إنجلترا: "تشير تحرياتنا إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما نعتقده حتى الآن هو أن صانعها هو الراكب الذي كان في السيارة الأجرة".

الشرطة في موقع التفجبر في ليفربول
الشرطة في موقع التفجبر في ليفربول
الشرطة البريطانية تتعامل مع انفجار ليفربول كـ"حادث إرهابي" العرب والعالم إرهاب الشرطة البريطانية تتعامل مع انفجار ليفربول كـ"حادث إرهابي"

وفي إطار التحقيقات، أُلقي القبض على 4 شباب عشرينيين. كما تم العثور على "أدوات مهمة" في أحد الأماكن التي داهمتها الشرطة، بينما تم تفتيش أو سيجري تفتيش أماكن أخرى.

وقال جاكسون إن الراكب استقل السيارة في مكان ما في ليفربول وطلب من السائق نقله إلى مستشفى يبعد 10 دقائق بالسيارة. وأضاف أن الانفجار وقع داخل السيارة عندما اقتربت من نقطة الوصول أمام المستشفى.

وتمكن السائق من الفرار من السيارة، لكنه أصيب وتلقى علاجاً طبياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي هكذا حاول هذا السفير منع هجوم قتل نحو 2300 أميركي
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
3 توابل 3 توابل "تطيل العمر" وتحميك من أمراض خطيرة
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك مصر.. أم تعرض طفلتها حديثة الولادة للبيع على فيسبوك
قبل أن تذهب
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
تقرير أميركي صادم عن أنشطة حزب الله في أميركا الجنوبية
اكتشف المزيد