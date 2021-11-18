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أوكرانيا تسعى للحصول على أسلحة من الغرب.. في مواجهة روسيا

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Servicemen of the U.S. and Ukrainian armies attend the RAPID TRIDENT-2021 military exercise at Ukraine's International Peacekeeping Security Centre near Yavoriv in the Lviv region, Ukraine September 20, 2021. REUTERS/Gleb Garanich
مناورات بين الجيش الأوكراني والجيش الأميركي في أوكرانيا في سبتمبر الماضي (أرشيفية)

أوكرانيا تسعى للحصول على أسلحة من الغرب.. في مواجهة روسيا

الكرملين يطلب من أوروبا الكف عن تحميل موسكو مسؤولية "كل المشاكل" في قضيتي أوكرانيا وبيلاروسيا

العربية.نت

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أعلنت كييف اليوم الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وينخرط الجيش الأوكراني في نزاع مع انفصاليين مؤيدين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اندلع بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، وهو أمر تنفيه موسكو.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً روسياً تحرّك قوات ودبابات وصواريخ باتّجاه الحدود الأوكرانية، ما أثار القلق من احتمال حدوث تصعيد في النزاع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "ازدادت عدائية روسيا الدبلوماسية والعسكرية بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة". وقال للصحافيين إن "أوكرانيا تعزز تعاونها مع حلفائها بشكل نشط لمواجهة التهديدات".

مناورات بين الجيش الأوكراني والجيش الأميركي في أوكرانيا في سبتمبر الماضي (أرشيفية)
مناورات بين الجيش الأوكراني والجيش الأميركي في أوكرانيا في سبتمبر الماضي (أرشيفية)

ولفت الوزير إلى أنه بعد زيارتين أجراهما إلى واشنطن وبروكسل في الأيام الأخيرة، فإن "العمل جار لتطوير حزمة شاملة لاحتواء روسيا".

وأوضح أن الحزمة تترجم بـ"دعم سياسي" لأوكرانيا من حلفائها الغربيين و"تكثيف الضغط الدبلوماسي ومن خلال العقوبات" على روسيا، إلى جانب "إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".

من جهته، طلب الكرملين الخميس، من المسؤولين الأوروبيين التوقف عن اعتبار روسيا "مسؤولة عن كل المشاكل" وسط توترات جديدة متزايدة حول قضيتي بيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "روسيا تريد أن تستعيد أوروبا رشدها وتتوقف عن تحميلها مسؤولية كل المشاكل".

يأتي هذا بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، أن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأساوياً"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا.. بولندا تعتقل 100 مهاجر العرب والعالم حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا.. بولندا تعتقل 100 مهاجر

وقال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين: "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا سوف تكون هائلة".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون خطأ مأساويا بالنسبة إلى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".

وجاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

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