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بعد أزمة المهاجرين.. بولندا تبني جداراً على حدود بيلاروسيا

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TOPSHOT - A Polish border guard officer patrols near the site where tents were set up by migrants at the barbed wire fence along the border and who were then captured between the positions of Polish and Belarusian soldiers near the small village of Usnarz Gorny at the Polish-Belarusian border on January 25, 2022. Thousands of migrants -- mostly from the Middle East -- crossed or attempted to cross the border from Belarus into Poland last year. The West blamed the influx on the Belarusian regime, saying it had encouraged would-be migrants to fly to Belarus with the promise of an easy journey on foot into the European Union.
أسلاك شائكة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا
أزمة المهاجرين

بعد أزمة المهاجرين.. بولندا تبني جداراً على حدود بيلاروسيا

من المقرر أن يمتد الجدار المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5.5 متر في بولندا لمسافة تزيد على 180 كيلومتراً على طول المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا

كوجنيتسا (بولندا) – أسوشيتد برس

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شرعت الحكومة البولندية في بناء جدار مرتفع بتكلفة 394 مليون دولار على حدودها الشرقية بهدف منع المهاجرين المدفوعين من بيلاروسيا من العبور بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

أسلاك شائكة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا
أسلاك شائكة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

وأدت الضغوط التي سببها تدفق آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا على منطقة الغابات الحدودية بين بولندا وليتوانيا مع بيلاروسيا في الصيف إلى اشتباكات مع حرس الحدود البولنديين. وأغلقت بولندا حدودها مع بيلاروسيا باستخدام الأسلاك الشائكة وكثفت من أعداد الحراس بعد هذه الأحداث.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي باستغلال المهاجرين لزعزعة استقرار الكتلة المكونة من 27 عضواً رداً على العقوبات التي فرضها الغرب على مينسك بعد انتخابات وصِفت دولياً بالمزورة وحملة القمع التي شنتها الحكومة ضد المعارضة.

حنود بولنديون يحرسون الحدود
حنود بولنديون يحرسون الحدود
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من المقرر أن يمتد الجدار المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5.5 متر في بولندا لمسافة تزيد على 180 كيلومتراً على طول المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، والتي تشمل أيضاً نهر بوك كحدود. ومن المقرر الانتهاء من تشييده في يونيو المقبلة بتكلفة 1.6 مليار زلوتي (394 مليون دولار).

ويرى منتقدو الجدار والمدافعون عن البيئة أنه من المتوقع أن يفشل في إيقاف المهاجرين، ويلحق الضرر بواحدة من آخر الغابات البكر في أوروبا، وهي غابة بيالويزا.

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