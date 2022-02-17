الناتو: لن نتخلى عن أوكرانيا

بينما تتزايد المخاوف الأوروبية من اشتداد التوتر بين روسيا والغرب بسبب أزمة الجيران، كشف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يعمل بصبر لحل سياسي ينهي الأزمة الأوكرانية.

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وشدد في كلمة له خلال الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع في حلف الناتو ببروكسل، على أن الناتو لن يتخلى عن أوكرانيا.

جاء ذلك بينما أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن سياسة الناتو لن تتغير.

وأضاف أنه يتوجب على الحلف الأطلسي الرد على التحديات التي تثيرها موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية.

كما تابع أن الشركاء لن يقبلوا بالتنازل عن قيم وسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو.

وأوضح أن الدول هي التي تختار الانضمام للناتو وليس العكس.

وبينما اتهم الوزير البريطاني روسيا باستمرار تعبئة قواتها، رأى أنه سيتم تقييم الموقف على أساس الأفعال.

واعتبر أن أوكرانيا شريك بالنسبة للناتو، وذلك في بيان نقلته "رويترز".

تحشيد روسي مستمر

أتت هذه التطورات بينما تحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتطالب حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كييف عضوا به.

وفيما نفت روسيا التخطيط لأي هجوم، يهدد الغرب موسكو بعقوبات جديدة إذا اقتحمت أوكرانيا.

ووسط ذلك، أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت خلال اليومين الماضيين إنشاء طرق جديدة وجسر تكتيكي عبر نهر رئيسي في بيلاروسيا على بعد أقل من 4 أميال من الحدود الأوكرانية.

روسيا تنسحب من القرم والغرب يشكك

إلا أن موسكو أعلنت الخميس أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم.

ورغم ذلك شكك الغرب، حيث تقول كييف وغيرها إنه لا يوجد لديهما دليل على الانسحاب الروسي.

وذلك بعدما أفادت وزارة الدفاع وكالات الأنباء الروسية أن وحدات منطقة الجنوب الفيدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديد.

فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارا محملا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.