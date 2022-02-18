الدفاع الأوكرانية: احتمال حدوث تصعيد كبير مع موسكو منخفض

وسط التحذيرات الغربية المتصاعدة من احتمال الغزو الروسي للجارة الغربية، اعتبر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.
كما أضاف في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت رويترز، أن لا نية لبلاده بمهاجمة مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
وأوضح أن "أجهزة المخابرات الأوكرانية تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديدا محتملا للبلاد"، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض.
دفعة جديدة من الجنود الروس
إلى ذلك، قال في الوقت عينه إن الروس حشدوا نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا، فيما من المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أيضا، سحب دفعة جديدة من قواتها وآليات من الحدود. وقالت في بيان "عاد قطار عسكري آخر يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة" في نيجني نوفغورود على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أوكرانيا.
يذكر أن الروس أعلنوا منذ الثلاثاء الماضي، سلسلة انسحابات إلا أنها واجهت تشكيكا من الغرب.
ومنذ أكتوبر الماضي والروس يواجهون انتقادات غربية واتهامات بحشد أكثر من 150 ألف جندي في جوار أوكرانيا ما يثير مخاوف من احتمال شن هجوم على الجارة الغربية.
في حين تنفي موسكو أن يكون لديها أي خطة بهذا الاتجاه، وقد أعلنت منذ الثلاثاء الماضي (15 فبراير 2022) سلسلة انسحابات لقواتها مع عرضها مشاهد لقطارات محملة عتادا من دون أن يقنع ذلك الدول الغربية.
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