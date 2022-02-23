جونسون: الوحدة بشأن فرض عقوبات على روسيا مهمة

شدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوحدة بشأن فرض عقوبات على موسكو، مؤكدا أن هناك طلبا ًبمراجعة وقف ترخيص تلفزيون "روسيا اليوم".

وأمس، قال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتدمير أوكرانيا.

أول دفعة من العقوبات

كما أعلن أن حكومته وضعت أول دفعة من العقوبات على الروس، مشيراً إلى أنها تشمل 5 مصارف، بالإضافة إلى 3 أفراد من ذوي الثروات الطائلة والمقربين من الكرملين. وأوضح أن مجلس الوزراء جمد أصول كل من جينادي تيمتشينكو، فضلاً عن بوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين.

كذلك شدد في جلسة أمام البرلمان لبحث الأزمة الأوكرانية، أن العديد من الحلفاء الأوروبيين وأميركا سيفرضون أيضا عقوبات شديدة على الكرملين.

"ذريعة لتنفيذ غزو شامل

إلى ذلك، كرر ما قاله سابقا اليوم من أن التحرّك الروسي في الشرق الأوكراني "ذريعة لتنفيذ غزو شامل". وقال "عبر إنكار شرعية أوكرانيا كدولة وتصوير وجودها على أنه تهديد مميت لروسيا، يضع بوتين أسس ذريعة من أجل شن هجوم شامل".

يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء أمس الاثنين، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة، بسبب الوضع في أوكرانيا.