واشنطن تبلغ كييف: غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة

في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن مسؤولين استخباراتيين لم تسمهم أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بمعلومات استخبارية تقدر بأن روسيا تستعد لغزو شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.

غزو شامل

فيما نقلت المجلة عن مسؤول أميركي "تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوا في غضون 48 ساعة بناء على معلومات استخباراتية أميركية".

وأضاف أن "تقارير مراقبي طائرات أشارت إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، وحلقت طائرات ربما تكون استطلاعية لفترة وجيزة فوق أوكرانيا".

زيلينسكي تلقى التحذير

كما نسبت المجلة لمصدر مقرب من حكومة زيلينسكي التأكيد بأن الرئيس الأوكراني تلقى بالفعل التحذير الأميركي.

في الأثناء، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، في مستهلّ اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكراً من جديد "الانتهاكات" التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.

انتهاك لسيادة أوكرانيا

وقال غوتيريش إنّ "قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى (استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك) وما تبعه هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

يذكر أن الرئيس الروسي اعترف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ عام 2014 في أوكرانيا، ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود مع أوكرانيا وأثارت المخاوف من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام "حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.