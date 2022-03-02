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مروحية روسية تخترق أجواء اليابان.. وطوكيو تدعم أوكرانيا

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A military helicopter flies during Russia's invasion of Ukraine at an unidentified location in this still image taken from video released by the Russian Ministry of Defence February 28, 2022. The ministry did not specify the place or time when the video was filmed. Russian Ministry of Defence/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
مروحية روسية ضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

مروحية روسية تخترق أجواء اليابان.. وطوكيو تدعم أوكرانيا

رئيس الوزراء الياباني يؤكد دعم بلاده لكييف واستعدادها لاستقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب

العربية.نت

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أعربت طوكيو، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها لموسكو بعدما قالت إنها سجلت اختراق مروحية روسية لمجالها الجوي في شمال البلاد، في ظلّ التوتر الدولي القائم حول الحرب في أوكرانيا.

وقامت اليابان على الفور بتعبئة طائرات قتالية للتصدي لهذا الاختراق الروسي لمجالها الجوي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان مقتضب إن ما يُعتقد أنه مروحية روسية اخترقت صباح اليوم الأربعاء المجال الجوي الياباني قبالة شاطئ جزيرة هوكايدو.

أرخبيل الكوريل المتنازع عليه يظهر في صورة ملتقطة من جزيرة هوكايدو اليابانية (أرشيفية)
أرخبيل الكوريل المتنازع عليه يظهر في صورة ملتقطة من جزيرة هوكايدو اليابانية (أرشيفية)

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو خلال مؤتمر صحافي دوري: "قدمنا احتجاجاً للحكومة الروسية عبر الطرق الدبلوماسية وطلبنا وقف الأفعال المماثلة".

وأضاف أن "النشاط المتصاعد لروسيا قرب مياهنا الإقليمية وفي أجوائنا، أمر مثير للقلق".

وتقيم اليابان، الحليفة الأساسية للولايات المتحدة، علاقات معقّدة مع روسيا. ولم يوقع الطرفان معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب خلافهما على أربع جزر صغيرة في أرخبيل الكوريل المجاور لهوكايدو.

واستولى الجيش السوفيتي حينها على تلك الجزر في آخر أيام النزاع ولم تتم إعادتها إلى طوكيو التي تطلق عليها اسم "أراضي الشمال"، مذّاك.

وتواجه اليابان مراراً اختراقات لطائرات وسفن جارتيها النافذتين الصين وروسيا، لمجالها الجوي وفي مناطق بحرية متنازع عليها.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم إن اليابان مستعدة لاستقبال الأوكرانيين الفارين من العملية العسكرية الروسية.

أوكرانيون يحاولون الهروب من لفيف إلى بولندا
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وقال كيشيدا إنه تعهد بذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي ماتيوس موراوسكي.

وأضاف إنه أخبر أيضاً الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في مكالمة هاتفية أخرى، أن اليابان ستعمل بشكل وثيق مع ألمانيا لدعم أوكرانيا.

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