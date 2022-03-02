مسؤول أميركي: لا تغييرات على الأرض بأوكرانيا منذ الثلاثاء

أكد مسؤول أميركي رفيع اليوم الأربعاء لوكالة "رويترز" أن "لا تغييرات جوهرية على الأرض في أوكرانيا منذ يوم أمس" الثلاثاء.

وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن مدينة خيرسون "لا تزال صامدة رغم إعلان روسيا السيطرة عليها".

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ورأى أن "روسيا أصبحت أكثر عدوانية في استهداف البنية التحتية"، مشيراً إلى "زيادة في استهداف كييف بالصواريخ والمدفعية".

واعتبر المسؤول الأميركي أنه "لا يمكن تأكيد التقارير التي تتحدث عن استخدام روسيا للقنابل العنقودية"، لكنه قال إن موسكو "أطلقت أكثر من 450 صاروخاً على أهداف في أوكرانيا".

وأكد المسؤول أن "المقاومة الأوكرانية عرقلت تقدم قافلة روسية كانت متجهة إلى كييف".

من جانبها كشفت روسيا اليوم عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنةً مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام: "لسوء الحظ.. لدينا خسائر. قُتل 498 عسكرياً روسياً.. وأصيب 1597 من رفاقنا" خلال العملية الروسية المستمرة منذ 24 فبراير.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 2870 جنديا أوكرانيا و"قوميين"، حسب تعبيرها، قُتلوا وأصيب 3700 آخرون.

في سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية إن "جميع السكان الراغبين في مغادرة مدينتي ماريوبول وكييف بأوكرانيا يمكنهم الخروج".

يأتي هذا بينما كان المتحدث باسم القوات الانفصالية في دونيتسك بشرق أوكرانيا قد أعلن أمس عن فتح "ممرين إنسانيين" للمدنيين في ماريبول لمغادرة المدينة المحاصرة بالإقليم الانفصالي.