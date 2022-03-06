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بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

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Russian President Vladimir Putin attends a flag-raising ceremony on the ferry Marshal Rokossovsky via a video link at his residence outside Moscow, Russia March 4, 2022. Sputnik/Andrei Gorshkov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

الرئيس الروسي أبلغ أردوغان أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني" الذي وضعته موسكو

العربية.نت

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قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف الكرملين في بيان، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو.

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وبحسب الكرملين، أخبر بوتين أردوغان بأن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب. كما قال بوتين إنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

من جهته، قال مكتب أردوغان إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

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وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع، مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معاً. أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام".

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