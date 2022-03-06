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"تخبط" رسمي ببريطانيا بشأن ذهاب المدنيين للقتال بأوكرانيا

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A demonstrator waves a Ukrainian flag in Trafalgar Square during a protest rally for a Stop the War in Ukraine Global Day of Action, in central London, on March 6, 2022 as part of an international day of anti-war action, prompted by Russia's invasion of Ukraine.
وقفة في لندن اليوم للتعبير عن الدعم لأوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

"تخبط" رسمي ببريطانيا بشأن ذهاب المدنيين للقتال بأوكرانيا

بعد إعراب وزيرة الخارجية البريطانية عن دعمها للبريطانيين الراغبين بالتطوع للقتال ضد روسيا في أوكرانيا.. قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية يقول إن هذا الأمر "غير قانوني وغير مفيد"

لندن - فرانس برس

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شدد مسؤول عسكري بريطاني اليوم الأحد على أن انتقال مواطني المملكة المتحدة الى أوكرانيا للقتال هو "غير قانوني وغير مفيد"، داعياً إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وتناقض تصريحات قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين، موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس

وقال راداكين لهيئة الـ"بي. بي. سي": "كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش البريطاني أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا".

وأضاف: "ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا الأمر (أي الذهاب للقتال في أوكرانيا) ليس أمراً تريدون أن تندفعوا نحوه".

وكانت تراس قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستدعم "بالتأكيد" البريطانيين الراغبين بالذهاب الى أوكرانيا، علما بأن عدداً غير محدد منهم انتقلوا إليها فعلاً.

ورجّح راداكين أن تراس كانت تبدي "تفهّمنا جميعاً لهذا الشعور، وعلى هذا الشعور أن يتم توجيهه لدعم أوكرانيا، لكننا نقول، كعسكريين محترفين، إن ذلك الأمر (أي الذهاب للقتال) ليس بالضرورة الأمر المتعقّل للقيام به".

قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين
قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين
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وكان زيلينكسي دعا الأجانب الراغبين في المساعدة على مواجهة قوات موسكو، للتوجه الى سفارات كييف وتسجيل أسمائهم للالتحاق بـ"فرقة دولية" من المتطوعين سيتم تشكيلها.

وحضّ "الأجانب الراغبين في الانضمام الى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن الدولي، للمجيء إلى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع"، حسب تعبيره، معتبراً ذلك "تعبيراً أساسياً عن دعمكم لبلادنا".

من جهتها، أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الموجودين مغادرتها بحال كان ذلك آمناً.

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