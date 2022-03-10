شاهد الجيش الأوكراني يدمر 5 دبابات روسية وقعت بفخ منصوب  

ظهر رتل من الدبابات والمدرعات الروسية وهو يقع صباح اليوم الخميس بفخ نصبه الجيش الأوكراني في ضاحية من مدينة Brovary البعيدة 35 كيلومترا عن العاصمة كييف، وبه دمر 5 دبابات من التشكيل الذي كان يحاول التمركز عند المحور E95 من الطريق السريع، استعدادا لاقتحام العاصمة.

وظهر ما حدث للرتل واضحا في فيديو صوّرت مشاهده طائرة "درون" روسية مسيرّة من دون طيار، تعرضه "العربيةزنت" أدناه، بعد أن حصل الجيش الأوكراني على نسخة منه، وجدت طريقها سريعا الى حيث اكتظت به مواقع التواصل ووسائل الاعلام.

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ويمكن سماع قائد عسكري روسي، وهو يشرح في الفيديو لرؤسائه ما حدث، ويبلغهم بالهجوم المفاجيء على الرتل "ومقتل قائده" بحسب ما أوضح Dan Sabbagh رئيس تحرير شؤون الدفاع والأمن بصحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا على ما يبدو عن موقع متخصص بالتحقيقات الأمنية والاستخباراتية، هو Bellingcat الهولندي، والذي حدد الموقع الذي كان فيه تجمع الدبابات والمدرعات حين وقع بالفخ المنصوب وتشتت قطعه وتراجع عما كان ينويه.

"كييف أصبحت قلعة"

جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، اسمه Rob Lee المتخصص بالجيش الروسي، والطالب في قسم دراسات الحرب بجامعة King's College London البريطانية، بحسب ما يذكر في حسابه التويتري، كتب الخميس تغريدة انتقد فيها "التكتيكات السيئة التي أظهرتها هذه القوة المدرعة الروسية قرب كييف، لأنها كانت داخل مدى المدفعية الأوكرانية، وفي طريق واضح للاقتراب. مع ذلك قرروا التجمع معًا، وهو ما جعلهم عرضة لنيران غير المباشرة " كما قال.

أما Vitali Klitschko رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فعلق أيضا على ما رآه في الفيديو، وقال بحسب ما نقلت عنه مواقع اخبارية محلية، إن "كييف أصبحت قلعة بعد أسبوعين من شن الهجوم الروسي.. كل شارع وكل مبنى وكل حاجز محصن فيها بقوة"، وفق تعبيره.

