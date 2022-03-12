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أوكرانيا: الموافقة على طلبات روسيا مستحيلة

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Ukraine's presidential advisor Mykhailo Podolyak from the Ukrainian delegation speaks after the talks in the Gomel region, Belarus February 28, 2022. Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: الموافقة على طلبات روسيا مستحيلة

مستشار أوكراني أوضح أن "أسبابا عسكرية وسياسية" تحول دون موافقة كييف على مطالب موسكو

العربية.نت

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن "روسيا ترسل المزيد من القوات إلى أوكرانيا" للقتال، مضيفا: "ننتظر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا".

وفي سياق متصل، أكدت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، أن الموافقة على طلبات روسيا في المفاوضات "مستحيلة لأسباب عسكرية وسياسية".

ورفض مستشار أوكراني كبير اليوم، إشارات إلى أن إسرائيل حاولت حث أوكرانيا على الرضوخ للمطالب الروسية خلال المحادثات.

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وتشارك إسرائيل في جهود دبلوماسية لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان تقرير في موقع "والا" وصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيليتين قد نقل عن مسؤول أوكراني لم يذكر اسمه قوله، إن بينيت حث أوكرانيا على الرضوخ لروسيا.

ورداً على هذا الأمر، قال المستشار الأوكراني ميخايلو بودولاك على "تويتر"، إن إسرائيل "مثلها مثل الدول الوسيطة الأخرى لا تعرض على أوكرانيا الموافقة على أي مطالب من الاتحاد الروسي.. هذا مستحيل لأسباب عسكرية وسياسية. على العكس من ذلك، تحث إسرائيل روسيا على تقييم الأحداث بشكل أكثر ملاءمة".

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بدوره، وصف مسؤول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الأمر في حديث مع وكالة "رويترز"، التقرير الصحافي بأنه "مزيف بوضوح".

وقال المسؤول: "لم ينصح رئيس الوزراء بينيت في أي وقت الرئيس زيلينسكي بقبول صفقة من بوتين لأنه لم يتم عرض مثل هذه الصفقة على إسرائيل حتى نتمكن من القيام بذلك".

وتابع: "لم يبلغ بينيت زيلينسكي في أي وقت كيف يتصرف، ولا نية لديه لإبلاغه بذلك".

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