الجيش الأوكراني: الروس يدربون مرتزقة من سوريا قرب حدودنا

بعد إطلاق الجانبين خلال الأيام الماضية دعوات إلى انضمام مقاتلين أجانب إلى الصراع الروسي الأوكراني، وجهت كييف اليوم الاثنين، انتقادات لاذعة إلى موسكو.

وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش أن روسيا أقامت معسكرات لإيواء وتدريب "مرتزقة" من سوريا قرب الحدود الأوكرانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (يوكرينفورم).

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تجنيد ألف مرتزق سوري

كما أوضحت في بيان على حسابها على فيسبوك، أن تلك المعسكرات أقيمت في منطقتي روستوف الروسية وغوميل البيلاروسية.

كذلك، أشارت إلى أن المعلومات كشفت أن موسكو جندت أكثر من ألف شخص خلال الأيام الماضية، في حين وصل نحو 400 بالفعل إلى روسيا.

يشار إلى أنه منذ أكثر من أسبوع، بدأ الطرفان يتقاذفان التهم بتجنيد المرتزقة، علما أن كييف كما موسكو شرعت الأبواب لمشاركة مقاتلين أجانب في النزاع.

تشريع الأبواب

فقبل أيام قليلة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين بالقتال، بالذهاب إلى أوكرانيا.

في حين أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في الشرق الأوكراني.

بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة، ترحيب بلاده بانضمام مقاتلين غربيين إلى القوات الأوكرانية من أجل مواجهة الروس.

فيما حذرت دول غربية على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان شكلتا رأس حربة في المواجهة مع موسكو خلال الفترة الماضية، وغيرهما من الدول أيضا، مواطنيها من الانخراط في المعارك.

يشار إلى أن المعركة العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير، لا تزال متواصلة على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى التهدئة، ورغم العقوبات المؤلمة التي فرضت على الروس خلال الأيام الماضية والتي فاقت 5 آلاف عقوبة.