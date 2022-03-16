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تركيا مستمرة بوساطتها.. ولا توافق مع روسيا بشأن أوكرانيا

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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu attend a news conference following their talks in Moscow, Russia March 16, 2022. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
مولود جاويش أوغلو مع سيرغي لافروف في موسكو اليوم
روسيا و أوكرانيا

تركيا مستمرة بوساطتها.. ولا توافق مع روسيا بشأن أوكرانيا

وزير الخارجية التركي يقول من موسكو إن تركيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو

العربية.نت

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الأربعاء، إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف، وإن أنقرة ستواصل جهود السلام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المحادثات الأولى بين الروس والأوكرانيين التي استضافتها تركيا مؤخراً
المحادثات الأولى بين الروس والأوكرانيين التي استضافتها تركيا مؤخراً

وأضاف للصحافيين بعد اجتماع مع لافروف أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تأمل في أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق خطوة للأمام صوب سلام دائم بين البلدين.

من جهته، شدد لافروف على أهمية العلاقات بين روسيا وتركيا. وأقر لافروف بأن مواقف روسيا وتركيا لا تتطابق فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن قال إن روسيا "تقدّر وتحترم بشدة الموقف الذي تتخذه تركيا".

كما عبّر عن تقديره لامتثال تركيا والتزامها باتفاقية مونترو في ما يتصل بالوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا.

سفينة تجارية تمر عبر مضيف البوسفور في تركيا
سفينة تجارية تمر عبر مضيف البوسفور في تركيا
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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن جاويش أوغلو "سيواصل جهودنا الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والسلام من خلال محادثات مع الجانبين"، أي روسيا وأوكرانيا.

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لديها علاقات قوية مع كل من روسيا وأوكرانيا، إلى تعزيز موقعها على الساحة الإقليمية من خلال التوسط في الصراع.

استضافت مدينة أنطاليا التركية، الأسبوع الماضي، أول محادثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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